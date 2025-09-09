Прекращение арбитражного разбирательства по иску Евгения Белавина против Республики Казахстан

GRATA International с гордостью сообщает о прекращении арбитражного разбирательства ЮНСИТРАЛ, инициированного Евгением Белавиным против Республики Казахстан на основании двустороннего инвестиционного соглашения между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой от 1997 года и администрируемого Постоянной палатой третейского суда (ППТС), Гаага.

В рамках арбитража г-н Белавин заявил требование о компенсации на сумму свыше 34 миллиардов долларов США.

1 сентября 2025 г. Арбитражный трибунал (Проф. Габриэль Кауфманн-Колер (Президент), Проф. Бернар Ханотио и Проф. Брижит Стерн) постановил прекратить арбитражное производство с немедленным эффектом и обязал Евгения Белавина оплатить все расходы Трибунала и ППТС, а также возместить в полном объеме все издержки, понесенные Республикой Казахстан в ходе арбитража.

Трибунал полностью поддержал позицию Республики Казахстан, отклонив все предъявленные обвинения, выдвинутые против государства.

