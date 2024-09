ARTICLE ACTUALITE JURIDIQUE : « Le précédent Disney ou aura-t-on bientôt l'obligation de tous nous soumettre à l'arbitrage privé ? » La Validité de la Clause d'Arbitrage dans les Conditions Générales en Droit Suisse S| Sabeti | Legal + 1204 Legal Conseil & Tax More Contributor Sabeti | Legal: With over more than 20 year experience, Yasmine Sabeti Lange advises individuals and companies in all range of business law, employment matters and real estate - https://sabeti-legal.ch/ 1204 Legal Conseil & Tax: Located in the heart of Geneva’s banking district, 1204 Legal Conseil & Tax faces the Victoria Hall. Since its foundation, the firm has continued to develop in a dynamic, coherent and entrepreneurial manner. - https://www.1204legal.ch/en/ La presse s'est fait l'écho récemment d'une tentative par un grand groupe de divertissement d'empêcher un homme d'intenter une action en justice contre l'une de ses filiales au motif qu'il aurait accepté une clause d'arbitrage dans les conditions générales de sa plate-forme de streaming.

