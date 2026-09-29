Nya regler för stärkt konkurrens i offentlig och privat verksamhet från och med 1 augusti 2026

Den 1 augusti 2026 trädde nya konkurrensregler i kraft. Genom en ny lag om offentlig säljverksamhet och ändringar i konkurrenslagen har Konkurrensverkets befogenheter utökats på flera områden. Konkurrensverket kan nu ingripa mot otillbörlig offentlig säljverksamhet och konkurrensproblem även utan en konstaterad överträdelse samt granska företagskoncentrationer som påverkar små eller lokala marknader.

Ny lag om offentlig säljverksamhet

De bestämmelser om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet som tidigare funnits i konkurrenslagen har ersatts av den nya lagen om offentlig säljverksamhet (LOS).

Till skillnad från de tidigare reglerna innehåller LOS ett ständigt gällande förbud mot otillbörlig offentlig säljverksamhet. Otillbörligheten kan uppkomma när en offentlig aktör har fördelar i sin säljverksamhet som privata företag saknar. Det kan till exempel handla om tillgång till offentlig finansiering eller möjlighet att använda personal och lokaler från anslagsfinansierad verksamhet.

Någon uttömmande lista över otillbörliga förfaranden finns inte. Som exempel nämns dock underprissättning, diskriminering, vägran att ge tillträde till infrastruktur och andra selektiva förfaranden. Även offentlig subventionering, låga avkastningskrav, sammanblandning med myndighetsutövning och användning av myndighetsinformation kan medföra att verksamheten är otillbörlig.

Verksamhet kan undantas från förbudet när den är förenlig med beslut från riksdagen eller regeringen eller annars är försvarbar från allmän synpunkt.

Från och med 1 januari 2027 ska offentliga aktörer vart fjärde år utvärdera hur deras säljverksamhet förhåller sig till förbudet. Därutöver ska statliga myndigheter, kommuner och regioner som huvudregel årligen upprätta en särskild redovisning över säljverksamhet som bedrivs i annan form än i ett offentligt företag. Kravet gäller inte verksamhet av tillfällig natur eller mindre omfattning.

Konkurrensverket utövar tillsyn och prövar ärenden som första instans. Verket kan förelägga en offentlig aktör att ändra ett visst förfarande eller att helt eller delvis avveckla en säljverksamhet. Vid en uppsåtlig eller oaktsam överträdelse kan Konkurrensverket besluta om en marknadsstörningsavgift om högst 20 miljoner kronor.

Konkurrensverkets nya möjlighet att besluta om konkurrens-

främjande åtgärder

De nya reglerna i konkurrenslagen ger Konkurrensverket befogenhet att ingripa mot strukturella konkurrensproblem utan att det finns misstanke om att en konkurrensöverträdelse begåtts. Till skillnad från tidigare kan Konkurrensverket därmed åtgärda hinder för en effektiv konkurrens som beror på marknadsstrukturer, branschpraxis eller beteenden som inte i sig är förbjudna.

Konkurrensverket får inleda en utredning om det finns tecken på hinder för en effektiv konkurrens på en eller flera marknader. Utredningen ska avse faktiska konkurrensproblem som behöver åtgärdas, inte endast potentiella problem som kan uppstå i framtiden.

Om utredningen visar att det finns hinder för en effektiv konkurrens får Konkurrensverket ålägga ett eller flera företag att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att undanröja hindren. Ett åläggande får dock inte innebära att företaget måste avyttra egendom. I stället för att besluta om ett åläggande kan Konkurrensverket godta åtaganden från företag för att undanröja hinder för en effektiv konkurrens.

Ett beslut om åtgärder ska fattas inom tolv månader från det att Konkurrensverket offentliggjort sitt beslut att inleda en utredning.

Konkurrensverkets nya möjlighet att ingripa mot företags-

koncentrationer på lokala marknader

Genom en ändring i konkurrenslagen har Konkurrensverket fått utökade möjligheter att ingripa mot företagskoncentrationer som riskerar att påtagligt hämma en effektiv konkurrens på små eller lokala marknader. Formuleringen ”inom landet i dess helhet eller en avsevärd del av det” har ersatts med ”på marknaden”. Enligt det tidigare regelverket krävdes att koncentrationen var ägnad att påtagligt hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens i hela landet eller inom en avsevärd del av landet.

Konkurrensverket kan, om informationen skulle kunna leda till ett anmälningsåläggande, ålägga ett företag att under en period om högst två år lämna information om företagskoncentrationer som företaget är part i, vilket kan omfatta planerade koncentrationer som tidigare inte har behövt anmälas.

Riksdagen beslutade om regeländringarna i maj 2026. Huvuddelen av reglerna trädde i kraft den 1 augusti 2026, medan bestämmelserna om utvärdering och särskild redovisning träder i kraft den 1 januari 2027.