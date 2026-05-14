ARTICLE
14 May 2026

Projeto de orientações da Comissão Europeia sobre concentrações

P
PLMJ

Contributor

PLMJ logo
PLMJ is a law firm based in Portugal that combines a full service with bespoke legal craftsmanship. For more than 50 years, the firm has taken an innovative and creative approach to produced tailor-made solutions to effectively defend the interests of its clients. The firm supports its clients in all areas of the law, often with multidisciplinary teams, and always acting as a business partner in the most strategic decision-making processes.
Explore Firm Details
The European Commission has released draft guidelines on merger control for public consultation, marking the first major review of this framework in over 20 years. These updated guidelines will reshape the competition...
Portugal Antitrust/Competition Law
Ricardo Oliveira,Rita Aleixo Gregório,Martim Valente
+1 Authors
 Your Author LinkedIn Connections
PLMJ are most popular:
  • within Antitrust/Competition Law, Employment and HR and Finance and Banking topic(s)
  • in European Union

Saiba mais sobre o "Projeto de Orientações" em consulta pública até 26 de junho.

O projeto de orientações da Comissão Europeia em matéria de concentrações (“Projeto de Orientações”) foi publicado a 30 de abril de 2026 e está em consulta pública até ao próximo dia 26 de junho.

O documento é relevante não apenas para operações de dimensão europeia: o Projeto de Orientações será igualmente seguido pela Autoridade da Concorrência (AdC) na apreciação das operações que lhe sejam notificadas.

Contexto e objetivo:

É a primeira revisão em mais de 20 anos e responde, em grande medida, às pressões políticas decorrentes dos Relatórios Draghi e Letta, que apelaram a que a União Europeia permitisse às suas empresas atingir escala suficiente para competir a nível global. Para além desse objetivo mais amplo, o Projeto de Orientações codifica a prática decisória recente da Comissão em matéria de controlo de concentrações.

Em síntese, as regras de base não mudam: a Comissão continua a ter de demonstrar que uma operação causa um “entrave significativo à concorrência efetiva” para intervir, seja exigindo compromissos, seja, em casos mais extremos, proibindo a operação (este é igualmente o teste legal aplicado pela AdC).

O enquadramento em que esse teste é aplicado foi, contudo, substancialmente atualizado: as anteriores orientações horizontais (2004) e não horizontais (2008) passam a estar consolidadas num único documento, organizado em torno de teorias de dano e não do tipo de concentração.

Pontos mais relevantes:

  • Eficiências e a nova "teoria de benefício" - a grande novidade. Embora fosse já teoricamente possível invocar eficiências para compensar preocupações concorrenciais, na prática o limiar probatório era de tal modo elevado que este argumento raramente vingava. O Projeto de Orientações introduz formalmente uma “teoria de benefício” (theory of benefit), convidando as partes a demonstrar de que forma a operação reforça a concorrência. Reconhecem-se duas categorias: eficiências diretas (poupanças de custos, melhorias de qualidade) e eficiências dinâmicas (maior capacidade e incentivo para investir e inovar a médio e longo prazo). A sustentabilidade e a resiliência das cadeias de abastecimento passam também a contar como fatores pró-concorrenciais. Em termos práticos, tais eficiências devem ser identificadas de forma proativa e sustentadas de forma robusta.
  • Maior abertura a concentrações de escala. O Projeto de Orientações reconhece expressamente que aumentar a escala dentro do mercado interno para competir globalmente “pode ser pró-concorrencial e ter um impacto positivo na economia e na competitividade da UE”. Concentrações que combinem atividades entre Estados-Membros, permitam competir em mercados globais ou assegurem o acesso a fatores de produção críticos poderão ser apreciadas de forma mais favorável, desde que se mantenha concorrência suficiente pós-operação. Os setores da defesa, comunicações, energia serão, à partida, os principais beneficiários. Importa, contudo, distinguir os benefícios de escala do mero aumento de poder de mercado em prejuízo dos consumidores.
  • “Escudo de inovação” para start-ups e empresas inovadoras. O Projeto de Orientações cria um “escudo de inovação” (innovation shield): a aquisição de pequenas empresas inovadoras ou de projetos de I&D “com potencial competitivo dinâmico” não deverá, em princípio, suscitar preocupações concorrenciais em determinados cenários – por exemplo, quando a quota de mercado combinada das partes se mantenha abaixo de 40% e existam pelo menos três outros concorrentes com potencial competitivo equivalente. As condições de elegibilidade são exigentes, mas poderão beneficiar start-ups nos setores digital, tecnológico, farmacêutico e noutros setores intensivos em I&D. Este enquadramento poderá igualmente influenciar o exercício dos poderes nacionais de chamada de operações abaixo dos limiares de notificação (call-in powers), com ganhos potenciais em termos de previsibilidade. A AdC não dispõe (ainda) destes poderes; contudo, a aplicação expansiva que faz dos limiares de notificação com base em quotas de mercado confere-lhe alguma discricionariedade na “seleção” das operações a notificar.
  • Novos instrumentos de análise — e novos riscos. A maior abertura em matéria de eficiências vem acompanhada de novas teorias de dano que expandem materialmente o arsenal de investigação da Comissão. Destacam-se: (i) o reforço de uma posição dominante – situações em que a operação torna estruturalmente mais difícil para os rivais entrar ou competir; (ii) a perda de concorrência em inovação, abordando as chamadas killer acquisitions; e (iii) o foreclosure dinâmico, isto é, o encerramento de mercado numa perspetiva de longo prazo. A Comissão passa também a tratar as participações minoritárias não controladoras (potencialmente a partir de 5%) e as participações cruzadas de investidores institucionais como potenciais preocupações concorrenciais autónomas – aspeto particularmente relevante para operações envolvendo fundos de private equity.
  • Mercados de trabalho — uma nova fronteira, particularmente relevante para Portugal. O Projeto de Orientações introduz, pela primeira vez, o tratamento explícito dos efeitos de monopsónio no mercado de trabalho. A Comissão poderá agora avaliar se uma concentração entre empregadores aumenta o seu poder de compra no mercado laboral, com impacto na redução de salários ou das alternativas de emprego (excluindo efeitos sem nexo concorrencial, como reestruturações pós-operação). Trata-se de um aspeto que merece especial atenção em Portugal: a AdC tem investido fortemente na fiscalização de práticas anticoncorrenciais nos mercados de trabalho e, atendendo a este historial, é muito provável que passe a atribuir peso material às considerações laborais na análise de concentrações, em linha com a nova abordagem europeia. As empresas que ponderem operações de concentração em Portugal devem, por isso, avaliar antecipadamente a posição combinada da entidade resultante enquanto empregadora nos mercados de trabalho relevantes – sobretudo em setores com mão-de-obra especializada e poucas alternativas de empregador.
  • O que isto significa para Portugal — a posição da AdC. Como referido, a AdC orienta-se, na sua prática, substancialmente pelas orientações da Comissão. O próprio Projeto de Orientações prevê, aliás, que os Estados-Membros alinhem a sua abordagem a nível nacional. As alterações descritas deverão, por isso, refletir-se na prática decisória da AdC. A AdC já se pronunciou publicamente sobre o debate Draghi, através de uma declaração conjunta com as autoridades da Áustria, Bélgica, Chéquia, Irlanda e Países Baixos, reafirmando que os objetivos de preservar a concorrência e de alcançar escala não são contraditórios: as concentrações transfronteiriças podem ser pró-concorrenciais e aprofundar o mercado único, embora consolidações significativas dentro de um único Estado-Membro continuem a exigir análise cuidadosa. É, ainda, expectável que a própria Comissão (e a AdC) se oriente já pelo Projeto de Orientações nos processos em curso e nos que venha a apreciar até à adoção do documento final, prevista para o final de 2026 ou para o primeiro trimestre de 2027.

Quer esclarecer dúvidas e discutir este Projeto de Orientações? Entre em contacto com a nossa equipa.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]
Authors
Photo of Ricardo Oliveira
Ricardo Oliveira
Photo of Rita Aleixo Gregório
Rita Aleixo Gregório
Photo of Alexandra Dias Henriques
Alexandra Dias Henriques
Photo of Martim Valente
Martim Valente
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More