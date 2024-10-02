1. Действует ли в Украине обязательный контроль за экономической концентрацией?

Да.

2. Какой государственный орган отвечает за режим контроля за слияниями в Украине?

Антимонопольный комитет Украины.

3. Каково определение "экономической концентрации"?

Концентрацией признается:

1) слияние или присоединение субъектов хозяйствования, которые не были связаны отношениями контроля между собой;

2) приобретение одним или несколькими субъектами хозяйствования прямого или опосредованного контроля над целым или частями одного или нескольких других субъектов хозяйствования или другими активами, в частности, путем:

а) непосредственного или опосредованного приобретения, приобретения в собственность другим способом, получения в управление, аренду, лизинг, концессию или приобретения другим способом права пользования активами в виде единого имущественного комплекса или структурного подразделения субъекта хозяйствования, в том числе приобретение активов субъекта хозяйствования, который ликвидируется;

б) заключение сделок по приобретению прав, которые позволяют определять условия хозяйственной деятельности, давать обязательные к исполнению распоряжения или выполнять функции органа управления субъекта хозяйствования и/или обеспечивать решающее влияние на формирование органа управления, на результаты голосований или принятия решений органами субъекта хозяйствования;

в) непосредственного или опосредованного приобретения, приобретения в собственность другим способом или получения в управление долей (акций, паев), что обеспечивает возможность оказывать решающее влияние, в том числе достижения или превышения 25 или 50 процентов голосов в высшем органе управления соответствующего субъекта хозяйствования;

г) назначение или избрание на должность руководителя, заместителя руководителя наблюдательного совета, правления, другого наблюдательного или исполнительного органа предприятия лица, которое уже занимает одну или несколько из указанных должностей в других субъектах хозяйствования, или создание ситуации, при которой более половины должностей членов наблюдательного совета, правления, других наблюдательных или исполнительных органов двух или более субъектов хозяйствования занимают одни и те же лица;

3) создание двумя и более субъектами хозяйствования субъекта хозяйствования, который самостоятельно будет осуществлять полнофункциональную хозяйственную деятельность в течение длительного периода.

4. Требуется ли подача документов до завершения сделки или после него?

Подача документов требуется до завершения сделки. Стороны могут подать заявление и получить разрешение и после сделки, но в таком случае будет применяться штраф.

5. Основные виды экономической концентрации, подпадающие под контроль в Украине.

Концентрацией признается:

1) слияние или присоединение субъектов хозяйствования, которые не были связаны отношениями контроля между собой;

2) приобретение одним или несколькими субъектами хозяйствования прямого или опосредованного контроля над целым или частями одного или нескольких других субъектов хозяйствования или другими активами, в частности, путем:

а) непосредственного или опосредованного приобретения, приобретения в собственность другим способом, получения в управление, аренду, лизинг, концессию или приобретения другим способом права пользования активами в виде единого имущественного комплекса или структурного подразделения субъекта хозяйствования, в том числе приобретение активов субъекта хозяйствования, который ликвидируется;

б) заключение сделок по приобретению прав, которые позволяют определять условия хозяйственной деятельности, давать обязательные к исполнению распоряжения или выполнять функции органа управления субъекта хозяйствования и/или обеспечивать решающее влияние на формирование органа управления, на результаты голосований или принятия решений органами субъекта хозяйствования;

в) непосредственного или опосредованного приобретения, приобретения в собственность другим способом или получения в управление долей (акций, паев), что обеспечивает возможность оказывать решающее влияние, в том числе достижения или превышения 25 или 50 процентов голосов в высшем органе управления соответствующего субъекта хозяйствования;

г) назначение или избрание на должность руководителя, заместителя руководителя наблюдательного совета, правления, другого наблюдательного или исполнительного органа предприятия лица, которое уже занимает одну или несколько из указанных должностей в других субъектах хозяйствования, или создание ситуации, при которой более половины должностей членов наблюдательного совета, правления, других наблюдательных или исполнительных органов двух или более субъектов хозяйствования занимают одни и те же лица;

3) создание двумя и более субъектами хозяйствования субъекта хозяйствования, который самостоятельно будет осуществлять полнофункциональную хозяйственную деятельность в течение длительного периода.

6. Каковы пороговые значения, влекущие необходимость подачи заявления на получение согласия на экономическую концентрацию?

Концентрация может быть осуществлена только при условии предварительного получения разрешения Антимонопольного комитета Украины, если:

1) совокупные стоимостные показатели всех участников концентрации, с учетом отношений контроля, в том числе за рубежом, превышают сумму, эквивалентную 30 миллионам евро, и при этом стоимостные показатели в Украине не менее чем у двух участников концентрации, с учетом отношений контроля, превышают сумму, эквивалентную 4 миллионам евро, у каждого; или

2) стоимостные показатели в Украине хотя бы одного участника концентрации, с учетом отношений контроля, превышают сумму, эквивалентную 8 миллионам евро, и при этом объем реализации товаров хотя бы одного другого участника концентрации, с учетом отношений контроля, в том числе за рубежом, превышает сумму, эквивалентную 150 миллионам евро.

7. Имеет ли уполномоченный орган право по своему усмотрению проверять сделки, которые не превосходят пороговые значения?

Такое полномочие прямо не предусмотрено. Тем не менее, если сделка, по мнению Антимонопольного комитета Украины, повлияет на состояние конкуренции на товарном рынке, Антимонопольный комитет Украины может инициировать проверку.

8. Применяются ли правила контроля за экономической концентрацией к сделкам между иностранными компаниями, совершаемым за пределами Украины?

Да.

9. Существуют ли особые правила контроля за экономической концентрацией, касающиеся пороговых значений (например, особые пороговые значения уведомления о контроле за экономической концентрацией в конкретных секторах; различные правила расчета оборота для конкретных секторов таких, как банки, страховые компании или розничная торговля, особые правила, касающиеся иностранных субсидий, компаний и т.д.)?

Если участниками концентрации являются банки, для расчета стоимости активов и объемов реализации банка используется десятая часть стоимости его активов.

В случае если участниками концентрации являются страховщики, для расчета стоимости активов страховщика используется сумма нетто-активов, а для расчета объемов реализации товаров - сумма доходов от страховой деятельности, определенных в соответствии с законодательством Украины о страховой деятельности.

10. Требует ли в Украине уплата сбора за получение согласия на экономическую концентрацию; если да, то в какой момент?

Да, перед подачей заявления.

11. Существует ли в Украине предельный срок подачи заявления на получение согласия на экономическую концентрацию в течение определенного периода времени после совершения конкретной сделки (например, подписания соглашения о покупке акций)?

Нет, заявление подается до осуществления сделки.

12. Какая информация и документы должны быть раскрыты или предоставлены уполномоченному органу для целей получения согласия на экономическую концентрацию?

Конкретный перечень документов и сведений зависит от вида планируемой концентрации.

Ниже предоставляется примечательный перечень документов:



1. Доверенность на представительство интересов;

2. Проекты документов, на основании которых происходит концентрация (например - договоров купли-продажи долей в Целевых компаниях);

3. Копии баланса Покупателя. При этом, сумма активов в соответствии с балансом Покупателя по состоянию на последнюю отчетную дату должна превышать сумму приобретения всех Целевых компаний (пропорционально доле, которая приобретается в собственность) [или] Выписки со счетов, из которых усматривается наличие достаточного количества денежных средств [или] Копии кредитных договоров / договоров займа на соответствующую сумму.

4. Копии учредительных документов юридических лиц - участников концентрации;

5. Копии выписок из ЕГР в отношении юридических лиц - участников концентрации;

6. Копии учредительных документов объединений предприятий, в которые входят участники концентрации;

7. Квитанция об уплате сбора за подачу заявления.

13. Каковы сроки, в течение которых уполномоченный орган должен принять решение о согласии на экономическую концентрацию? Доступны ли какие-либо ускоренные или упрощенные процедуры?

До 15 дней - для принятия решения о начале рассмотрения заявления по существу.

До 30 дней - для принятия решения по существу.

Антимонопольный комитет Украины рассматривает заявление о предоставлении разрешения на концентрацию по упрощенной процедуре в течение 25 дней со дня его поступления в случае, если:

только один участник концентрации осуществляет деятельность на территории Украины, или;

совокупная доля участников концентрации на товарном рынке, на котором осуществляется концентрация, не превышает 15%, и при этом доли или совокупные доли участников концентрации не превышают 20% на рынках товаров высшего или низшего уровня, чем рынок, на котором осуществляется концентрация.

14. Какие штрафные санкции могут быть наложены за неподачу или несвоевременную подачу заявления на получение согласия на экономическую концентрацию?

Штраф в размере до 5% дохода (выручки) субъекта хозяйствования от реализации продукции (товаров, работ, услуг) за последний отчетный год, предшествовавший году, в котором налагается штраф.

15. Были ли какие-либо недавние изменения в отношении режима контроля за слияниями в Украине?

В начале 2024 года вступили в силу некоторые изменения в украинское законодательство о защите экономической конкуренции.

1. Изменения касательно перечня случаев, признаваемых концентрацией:

приобретение 25 и более процентов голосов в высшем органе управления компании не является концентрацией, если такое приобретение не приводит к приобретению контроля;

создание субъекта хозяйствования двумя или более лицами является концентрацией только в том случае, если такое общество будет самостоятельно осуществлять полноценную хозяйственную деятельность в течение длительного периода времени.

2. Перечень случаев, которые не считаются концентрацией, был расширен и включает:

приобретение банками контроля в результате обращения взыскания не является концентрацией, но требует обязательного уведомления АМКУ о соответствующем приобретении.

3. Изменения в определении и расчете финансовых пороговых показателей:

получение разрешения о концентрации требуется, если хотя бы одна из сторон концентрации имеет стоимостные показатели в Украине, превышающие 8 миллионов евро (до внесения изменений порог в 8 миллионов евро применялся только к целевой компании), и в то же время продажи хотя бы одного другого участника концентрации, в том числе за рубежом, превышают 150 миллионов евро;

при расчете стоимостных показателей показатели продавца не учитываются при условии, что (i) объект (и компании, контролируемые продавцом) не имеет активов в Украине и не осуществлял деятельность в Украине в течение последних двух лет и текущего года; и (ii) отношения контроля с продавцом будут прекращены.

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