1. Действует ли в Узбекистане обязательный контроль за экономической концентрацией?

Да, в Узбекистане действует режим обязательного контроля за экономической концентрацией.

2. Какой государственный орган отвечает за режим контроля за слияниями в Узбекистане?

Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей Республики Узбекистан (далее - "Комитет").

3. Каково определение "экономической концентрации"?

Под экономической концентрацией подразумевается совершение сделок и/или иных действий, которые приводят к преобладанию хозяйствующего субъекта или группы лиц и оказывают влияние на состояние конкуренции на товарном или финансовом рынке.

4. Требуется ли подача документов до завершения сделки или после него?

Подача документов требуется до завершения сделки.

5. Основные виды экономической концентрации, подпадающие под контроль в Узбекистане.

При достижении пороговых значений, государственный контроль за экономической концентрацией осуществляется в следующих случаях:

- реорганизации хозяйствующего субъекта путем присоединения или слияния;

- при получении лицом или группой лиц права распоряжаться более чем 25% голосующих акций акционерного общества;

- при получении лицом или группой лиц права распоряжаться более чем одной третью долей в уставном фонде/уставном капитале общества с ограниченной ответственностью или общества с дополнительной ответственностью.

6. Каковы пороговые значения, влекущие необходимость подачи заявления на получение согласия на экономическую концентрацию?

Подача заявления на получение согласия антимонопольного органа необходима, в случаях когда:

- балансовая стоимость активов или выручка от реализации товаров за последний календарный год одной из сторон, участвующих в вышеперечисленных сделках, превышает двухсот пятидесяти тысячекратный размер базовой расчетной величины (БРВ); либо

- суммарная балансовая стоимость активов или выручка от реализации товаров обеих сторон, участвующих в вышеуказанных сделках, превышает пятьсот тысячекратный размер БРВ.

По состоянию на август 2024 года, БРВ составляет 340 000 узбекских сумов.

7. Имеет ли уполномоченный орган право по своему усмотрению проверять сделки, которые не превосходят пороговые значения?

В случаях, когда сделки не превосходят пороговых значений, подача документов и получение предварительного согласия не требуются. Однако, Комитет, в пределах своих полномочий осуществляет проверку соблюдения требования законодательства о конкуренции, выявляет нарушения, возбуждает и рассматривает дела по ним, и принимает по их результатам решение.

8. Применяются ли правила контроля за экономической концентрацией к сделкам между иностранными компаниями, совершаемым за пределами Узбекистана?

Учитывая, что законодательство о конкуренции также применяется к сделкам, совершаемым за пределами Республики Узбекистан, которые приводят или могут привести к ограничению конкуренции на товарном или финансовом рынке в Республике Узбекистан, правила контроля за экономической концентрацией могут применяться к сделкам между иностранными компаниями, зарегистрированными за пределами Республики Узбекистан, в случаях когда целевая (приобретаемая) компания прямо или косвенно осуществляет контроль над предприятием, зарегистрированным в Республике Узбекистан.

9. Существуют ли особые правила контроля за экономической концентрацией, касающиеся пороговых значений (например, особые пороговые значения уведомления о контроле за экономической концентрацией в конкретных секторах; различные правила расчета оборота для конкретных секторов таких, как банки, страховые компании или розничная торговля, особые правила, касающиеся иностранных субсидий, компаний и т.д.)?

Нет, в Узбекистане не существует особых правил контроля за экономическими концентрациями, касающихся пороговых значений для различных секторов.

10. Требует ли в Узбекистане уплата сбора за получение согласия на экономическую концентрацию; если да, то в какой момент?

За рассмотрение заявления о даче предварительного согласия на экономическую концентрацию взимается сбор в размере 1 БРВ.

За дачу предварительного согласия взимается сбор в размере 0,05 процентов выручки сторон сделки, полученной от реализации товаров за последний календарный год (при отсутствии выручки - балансовой стоимости активов), но не менее 7 БРВ и не более 1000 БРВ.

11. Существует ли в Узбекистане предельный срок подачи заявления на получение согласия на экономическую концентрацию в течение определенного периода времени после совершения конкретной сделки (например, подписания соглашения о покупке акций)?

Предельный срок подачи заявления на получение согласия на экономическую концентрацию не предусмотрен. Согласие антимонопольного органа на экономическую концентрацию должно быть получено до заключения такой сделки.

12. Какая информация и документы должны быть раскрыты или предоставлены уполномоченному органу для целей получения согласия на экономическую концентрацию?

Документы, необходимые для целей получения предварительного согласия на экономическую концентрацию:

1. заявление;

2. копия паспорта для физического лица-нерезидента;

3. копия документа о государственной регистрации или заменяющий его документ для юридического лица-нерезидента;

4. сведения о видах деятельности, наименованиях видов товаров и их объемах, произведенных и реализованных сторонами сделки в течение двух лет, предшествующих дню подачи заявления, либо в течение срока осуществления деятельности, если он составляет менее двух лет;

5. финансовая и статистическая отчетность сторон сделки за два предыдущих календарных года;

6. информация о составе группы лиц с указанием оснований, по которым такие лица входят в эту группу лиц;

7. информация о физических лицах - основных бенефициарных собственниках, осуществляющих фактический контроль путем прямого или косвенного владения более 25% акций (долей) в уставном капитале данных лиц или группы лиц.

13. Каковы сроки, в течение которых уполномоченный орган должен принять решение о согласии на экономическую концентрацию? Доступны ли какие-либо ускоренные или упрощенные процедуры?

Заявитель уведомляется о принятом решении в письменной форме в срок не позднее 30 календарных дней с момента получения необходимых документов и сведений.

В случае если действие/сделка может привести к ограничению конкуренции, срок рассмотрения заявления может быть продлен на срок не более двух месяцев для проведения дополнительного изучения.

Ускоренные и упрощенные процедуры законодательством не предусмотрены.

14. Какие штрафные санкции могут быть наложены за неподачу или несвоевременную подачу заявления на получение согласия на экономическую концентрацию?

Заключение сделок/совершение действий по слиянию, присоединению и приобретению акций/долей в уставном капитале хозяйствующих субъектов без получения предварительного согласия Комитета в случаях, когда получение такого согласия требуется, влечет наложение штрафа на хозяйствующие субъекты – в размере 1000 БРВ.

Кроме того, нарушение требований против ограничения конкуренции при слиянии, присоединении хозяйствующих субъектов и совершении сделок по приобретению акций/долей влечет наложение штрафа от 1 до 3 БРВ. Совершение данных правонарушений повторно в течение года после применения административного взыскания влечет наложение штрафа на граждан от 5 до 10 БРВ, а на должностных лиц – от 10 до 20 БРВ с конфискацией предметов нарушения.

Также, Комитет может направить в суд обращение об изменении сделок/договоров, не соответствующих законодательству о конкуренции, о признании их полностью или частично недействительными.

15. Были ли какие-либо недавние изменения в отношении режима контроля за слияниями в Узбекистане?

Да, в Узбекистане произошли некоторые изменения в отношении режима контроля за слияниями, присоединениями, и приобретениями. В частности, 3 июля 2023 года был принят новый Закон Республики Узбекистан No.ЗРУ-850 "О конкуренции", который вступил в силу 4 октября 2023 года. Данный Закон устанавливает новые пороговые значения экономической концентрации, требующие получения предварительного согласия антимонопольного органа, которые были перечислены выше.

Кроме того, было утверждено новое Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан №256 от 1 мая 2024 года «Об утверждении нормативных правовых актов по антимонопольному регулированию на товарном и финансовом рынках», которое вступило в силу 3 августа 2024 года. Документ устанавливает подробный порядок процедуры получения предварительного согласия антимонопольного органа на вышеперечисленные виды сделок.

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