1. Действует ли в ОАЭ обязательный контроль за экономической концентрацией?

Да, когда консолидация приведет к экономической концентрации путем удержания или создания доминирующего положения.

2. Какой государственный орган отвечает за режим контроля за слияниями в ОАЭ?

Министерство экономики является соответствующим органом, уполномоченным осуществлять контроль за слияниями, которые могут привести к экономической концентрации путем создания доминирующего положения.

Для предприятий, не занимающих доминирующего положения, объединяющимся предприятиям необходимо получить одобрение местного регистрационного органа, в котором они зарегистрированы. Например, если две объединяющиеся компании зарегистрированы в Дубае, им необходимо получить разрешение в Экономическом департаменте Дубая, который является лицензирующим органом, отвечающим за регистрацию коммерческих компаний.

Несмотря на вышеизложенное, если объединяющиеся предприятия осуществляют регулируемую деятельность (например, банковскую, финансовую, страховую... и т.д.), то им необходимо получить одобрение соответствующего регулирующего органа в дополнение к одобрению регистрирующего органа коммерческих компаний.

Для банков, финансовых и страховых компаний требуется разрешение на слияние от Центрального банка ОАЭ.

Компаниям, имеющим лицензию на консультирование, продвижение, хранение, управление и брокерскую деятельность по ценным бумагам и сырьевым товарам, включая компании, котирующиеся на бирже, требуется разрешение на слияние от Управления по ценным бумагам и сырьевым товарам Эмиратов.

Для частных акционерных компаний требуется разрешение на слияние от Министерства экономики.

Могут существовать и другие органы, ответственные за одобрение слияния других компаний или фирм, которые имеют лицензию на осуществление определенной регулируемой деятельности, такой как нефтегазовая, медицинская, юридическая... и т.д.

3. Каково определение "экономической концентрации"?

В соответствии с Федеральным декретом-законом ОАЭ № 36 от 2023 года, экономическая концентрация определяется как "любое действие, которое приводит к полной или частичной передаче (слиянию или приобретению) прав собственности или узуфрукта на имущество, прав, паев, долей участия или обязательств юридического лица другому лицу. Это действие предоставляет организации или группе организаций прямой или косвенный контроль над другой организацией или группой организаций."

4. Требуется ли подача документов до завершения сделки или после него?

Предварительная регистрация необходима для подтверждения факта экономической концентрации.

5. Основные виды экономической концентрации, подпадающие под контроль в ОАЭ.

Мы не знаем о опубликованных примерах.

6. Каковы пороговые значения, влекущие необходимость подачи заявления на получение согласия на экономическую концентрацию?

Не существует фиксированного порога, требующего уведомления; однако уведомление требуется для завершения сделки, которая привела бы к экономической концентрации из-за доминирующего положения.

Федеральный декрет-закон ОАЭ № 36 от 2023 года определяет "доминирующее положение" следующим образом: "юридическое лицо является доминирующим, если оно обладает, независимо или в сотрудничестве с другими юридическими лицами, способностью контролировать деятельность на соответствующем рынке и влиять на нее".

"Соответствующий рынок" определяется в том же Постановлении как "Рынок, основанный на двух элементах:

Соответствующих продуктах: Продукт или услуга или все продукты или услуги, которые, с учетом их цены, характеристик и использования, взаимозаменяемы для удовлетворения конкретной потребности потребителя.

Конкретное географическое местоположение: физическое или цифровое место, где сходятся спрос и предложение на продукт или услугу и где условия конкуренции схожи или однородны."

7. Имеет ли уполномоченный орган право по своему усмотрению проверять сделки, которые не превосходят пороговые значения?

Да, Министерство экономики обладает полномочиями и дискреционными полномочиями по оценке сделок, независимо от того, соответствуют ли они пороговому уровню уведомления, в отношении слияний и консолидации, которые могут привести к экономической концентрации.

8. Применяются ли правила контроля за экономической концентрацией к сделкам между иностранными компаниями, совершаемым за пределами ОАЭ?

Контроль за слияниями в отношении экономической концентрации применяется к любой организации в отношении ее деятельности в ОАЭ или за пределами ОАЭ, где такая международная практика оказывает влияние в ОАЭ.

9. Существуют ли особые правила контроля за экономической концентрацией, касающиеся пороговых значений (например, особые пороговые значения уведомления о контроле за экономической концентрацией в конкретных секторах; различные правила расчета оборота для конкретных секторов таких, как банки, страховые компании или розничная торговля, особые правила, касающиеся иностранных субсидий, компаний и т.д.)?

Неприменимо.

10. Требует ли в ОАЭ уплата сбора за получение согласия на экономическую концентрацию; если да, то в какой момент?

Ожидается, что подробная информация о процедурах подачи заявок, включая связанные с этим сборы, будет изложена в новых подзаконных актах, которые будут изданы в соответствии с Федеральным декретом-законом ОАЭ № 36 от 2023 года.

11. Существует ли в ОАЭ предельный срок подачи заявления на получение согласия на экономическую концентрацию в течение определенного периода времени после совершения конкретной сделки (например, подписания соглашения о покупке акций)?

Крайний срок подачи заявок - 90 дней.

12. Какая информация и документы должны быть раскрыты или предоставлены уполномоченному органу для целей получения согласия на экономическую концентрацию?

Ожидается, что подробная информация о процедурах подачи заявок, включая связанные с этим сборы, будет изложена в новых подзаконных актах, которые будут изданы в соответствии с Федеральным декретом-законом ОАЭ № 36 от 2023 года.

Мы ожидаем, что заявитель представит данные об ожидаемом объеме продаж и долях на рынке до объединения, а также о прогнозируемых показателях после слияния/консолидации.

13. Каковы сроки, в течение которых уполномоченный орган должен принять решение о согласии на экономическую концентрацию? Доступны ли какие-либо ускоренные или упрощенные процедуры?

90 дней, но может быть продлен еще на 45 дней.

14. Какие штрафные санкции могут быть наложены за неподачу или несвоевременную подачу заявления на получение согласия на экономическую концентрацию?

Штраф в размере не менее 2% и не более 10% от общего годового объема выручки от продажи товаров или услуг, являющихся предметом нарушения, которого организация-нарушитель достигла на территории ОАЭ в течение последнего финансового года. Если невозможно определить общий годовой объем продаж или достигнутую выручку, то применяется штраф в размере не менее 500 000 дирхамов ОАЭ и не более 5 миллионов дирхамов ОАЭ.

15. Были ли какие-либо недавние изменения в отношении режима контроля за слияниями в ОАЭ?

Неприменимо.

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