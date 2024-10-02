1. Действует ли в Монголии обязательный контроль за экономической концентрацией?

В Монголии, если юридические лица, занимающие доминирующее положение, проводят реструктуризацию путем слияния или консолидации с другими организациями, или приобретают более 20% простых акций и/или более 15% привилегированных акций компаний-конкурентов, продающих тот же вид товаров и продукции, или объединяются с взаимозависимыми организациями, они должны обратиться в Управление по вопросам добросовестной конкуренции и защиты прав потребителей.

2. Какой государственный орган отвечает за режим контроля за слияниями в Монголии?

Управление по вопросам добросовестной конкуренции и защиты прав потребителей Монголии отвечает за контроль за слияниями в Монголии.

3. Каково определение "экономической концентрации"?

"Рыночная концентрация" - это доля продаж определенных товаров и продуктов на рынке, осуществляемая одним предпринимателем единолично или совместно с другими организациями или взаимозависимыми организациями.

4. Требуется ли подача документов до завершения сделки или после него?

Подача предварительной заявки на слияние требуется в Монголии. Это означает, что компании, занимающие доминирующее положение, должны уведомить Управление по добросовестной конкуренции и защите прав потребителей и получить разрешение, прежде чем приступать к слиянию или консолидации.

5. Основные виды экономической концентрации, подпадающие под контроль в Монголии.

В Монголии основные виды концентраций, подпадающие под действие правил контроля за слияниями, включают:

Горизонтальное слияние - это слияние юридических лиц, действующих на одном рынке производства или продажи товаров.

Вертикальное слияние - это слияние юридических лиц, участвующих в различных этапах цепочки поставок, таких как поставщики, производители и дистрибьюторы, которые не работают на одном и том же рынке производства или продажи товаров.

Смешанное слияние - это слияние юридических лиц, которые не связаны между собой в плане производства, услуг или продаж и действуют на разных рынках.

6. Каковы пороговые значения, влекущие необходимость подачи заявления на получение согласия на экономическую концентрацию?

Юридическое лицо, занимающее доминирующее положении, получит разрешение, если будет установлено, что слияние или комплексное слияние не ограничивает конкуренцию.

7. Имеет ли уполномоченный орган право по своему усмотрению проверять сделки, которые не превосходят пороговые значения?

Нет, Управление по добросовестной конкуренции и защите прав потребителей не обязано проверять или оценивать транзакции, которые не соответствуют пороговым значениям уведомления. Доминирующее юридическое лицо только обязано уведомлять и подавать заявку на одобрение слияний и консолидирований в Управление по добросовестной конкуренции и защите прав потребителей в соответствии с Законом о конкуренции.

8. Применяются ли правила контроля за экономической концентрацией к сделкам между иностранными компаниями, совершаемым за пределами Монголии?

Нет, правила контроля за слияниями в нашей юрисдикции не распространяются на сделки между иностранцами. Однако Закон о конкуренции в равной степени применяется к организациям, которые, как было доказано, осуществляют запрещенную деятельность за пределами Монголии, оказывающую влияние на рынок Монголии.

9. Существуют ли особые правила контроля за экономической концентрацией, касающиеся пороговых значений (например, особые пороговые значения уведомления о контроле за экономической концентрацией в конкретных секторах; различные правила расчета оборота для конкретных секторов таких, как банки, страховые компании или розничная торговля, особые правила, касающиеся иностранных субсидий, компаний и т.д.)?

Нет. Общие правила контроля слияний применяются ко всем предприятиям, занимающим доминирующее положение.

10. Требует ли в Монголии уплата сбора за получение согласия на экономическую концентрацию; если да, то в какой момент?

Заявка на слияние и консолидацию подается бесплатно.

11. Существует ли в Монголии предельный срок подачи заявления на получение согласия на экономическую концентрацию в течение определенного периода времени после совершения конкретной сделки (например, подписания соглашения о покупке акций)?

Конкретного срока подачи заявки не существует, однако заявка должна быть подана и одобрена до завершения сделки.

12. Какая информация и документы должны быть раскрыты или предоставлены уполномоченному органу для целей получения согласия на экономическую концентрацию?

Для целей разрешения слияний заинтересованные стороны должны представить, в частности:

Краткая информация о деятельности каждого юридического лица, участвующего в слиянии или консолидации и приобретении акций;

Копия государственного свидетельства о регистрации для каждого юридического лица, подающего заявление, вместе с справкой от государственного административного органа, ответственного за регистрацию, детальное указание высшего руководства и исполнительного руководства юридического лица;

Решения и договоренности уполномоченных высших органов и должностных лиц в отношении слияний и консолидации;

Аудиторская отчетность каждого юридического лица за последние два года;

Информация о сфере деятельности.

13. Каковы сроки, в течение которых уполномоченный орган должен принять решение о согласии на экономическую концентрацию? Доступны ли какие-либо ускоренные или упрощенные процедуры?

Управление по добросовестной конкуренции и защите прав потребителей принимает решение о принятии или отклонении заявки в течение 30 дней. При необходимости этот срок может быть продлен еще на 30 дней.

14. Какие штрафные санкции могут быть наложены за неподачу или несвоевременную подачу заявления на получение согласия на экономическую концентрацию?

Неуведомление Управления по добросовестной конкуренции и защите прав потребителей влечет за собой штраф в размере 4 миллиона тугриков (или 1183 долларов США) для физических лиц и 40 миллионов тугриков (или 11,831 долларов США) для юридических лиц.

15. Были ли какие-либо недавние изменения в отношении режима контроля за слияниями в Монголии?

10 июля 2024 года в Закон о конкуренции были внесены поправки, касающиеся слияний и консолидаций с участием доминирующих юридических лиц, а также приобретения акций других компаний. Согласно измененному закону:

Статья 8.1: Если доминирующее юридическое лицо сливается или консолидируется с другими юридическими лицами, приобретает более 20% обыкновенных акций или более 15% привилегированных акций конкурирующей компании, продающей аналогичную продукцию, или сливается с связанным юридическим лицом, оно должно обратиться в Антимонопольный орган.

Статья 8.2: Антимонопольный орган рассматривает заявление в течение 30 дней с момента его получения, при необходимости этот срок может быть продлен еще на 30 дней. При необходимости орган может запросить дополнительную информацию.

Статья 8.3: Антимонопольный орган оценит заявку и может отклонить ее, если будет установлено, что слияние или консолидация потенциально ограничивают конкуренцию. Правительство установит порядок вынесения окончательного решения.

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