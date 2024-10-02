1. Действует ли в Молдове обязательный контроль за экономической концентрацией?

В Молдове обязательный контроль за слияниями регулируется "Законом о конкуренции № 183 от 11.07.2012". Этот закон устанавливает рамки для контроля за слияниями, включая требование предварительного уведомления Совета по конкуренции Молдовы о некоторых сделках. Цель закона - обеспечить, чтобы слияния и поглощения не оказывали негативного влияния на рыночную конкуренцию.

2. Какой государственный орган отвечает за режим контроля за слияниями в Молдове?

В Молдове ответственным органом за контроль слияний является Совет по конкуренции Республики Молдова (Consiliul Concurenței al Republicii Moldova). Этот орган осуществляет мониторинг, оценку и одобрение слияний и поглощений, чтобы предотвратить нарушения конкуренции на рынке.

3. Каково определение "экономической концентрации"?

В Молдове термин "концентрация" относится к ситуациям, когда происходит устойчивое изменение контроля. Это может происходить через слияние двух или более ранее независимых компаний или частей компаний, приобретение прямого или косвенного контроля над одной или несколькими компаниями, или создание совместного предприятия, выполняющего все функции автономной экономической единицы. Ключевым понятием здесь является приобретение контроля, который позволяет одному субъекту оказывать решающее влияние на другой.

Соответствующие пороговые значения для уведомления Совета по конкуренции Молдовы основаны на совокупном мировом обороте участвующих предприятий, превышающем 25 миллионов молдавских леев, и по крайней мере двух из участвующих предприятий с внутренним оборотом не менее 10 миллионов молдавских леев. Уведомления обязательны, и сделки не должны завершаться до получения одобрения от Совета по конкуренции.

Эти определения и требования тесно соответствуют регламентам Европейского Союза, отражая усилия Молдовы по гармонизации своих законов о конкуренции с стандартами ЕС.

4. Требуется ли подача документов до завершения сделки или после него?

В Молдове требуется предварительное уведомление о слиянии. Это означает, что компании должны уведомить Совет по конкуренции Молдовы и получить его одобрение до завершения сделки, если она соответствует установленным пороговым значениям. Уведомление должно быть подано до завершения слияния или приобретения. Несоблюдение требований об уведомлении и получении одобрения может привести к значительным штрафам и возможному аннулированию сделки.

Пороговые значения для уведомления основаны на совокупном мировом обороте участвующих предприятий, превышающем 25 миллионов молдавских леев, и внутреннем обороте по крайней мере двух из участвующих предприятий, составляющем не менее 10 миллионов молдавских леев. Только после того, как Совет по конкуренции рассмотрит и одобрит сделку, её можно завершить.

Это требование обеспечивает, чтобы сделка не оказывала негативного влияния на конкуренцию на рынке.

5. Основные виды экономической концентрации, подпадающие под контроль в Молдове.

В Молдове ключевые типы концентраций, подпадающих под правила контроля слияний, включают:

Слияния: Объединение двух или более ранее независимых компаний.

Поглощения: Приобретение одной компанией прямого или косвенного контроля над другой.

Совместные предприятия: Создание совместного предприятия, выполняющего все функции автономного экономического субъекта.

Эти сделки подлежат обязательному предварительному уведомлению и одобрению Совета по конкуренции Молдовы, если они соответствуют определённым пороговым значениям, чтобы не препятствовать эффективной конкуренции на рынке.

6. Каковы пороговые значения, влекущие необходимость подачи заявления на получение согласия на экономическую концентрацию?

В Молдове пороговые значения для уведомления о концентрации и подачи на контроль слияния следующие:

Совокупный мировой оборот всех участвующих предприятий превышает 25 миллионов молдавских леев.

Внутренний оборот по крайней мере двух участвующих предприятий составляет не менее 10 миллионов молдавских леев.

Эти пороговые значения определяют необходимость уведомления Совета по конкуренции Молдовы и получения его одобрения перед завершением сделки.

7. Имеет ли уполномоченный орган право по своему усмотрению проверять сделки, которые не превосходят пороговые значения?

В Молдове Совет по конкуренции не имеет дискреционных полномочий для рассмотрения сделок, которые не достигают установленных пороговых значений для уведомления. Только сделки, превышающие совокупный мировой оборот в 25 миллионов молдавских леев и внутренний оборот не менее 10 миллионов молдавских леев для по крайней мере двух участвующих предприятий, подлежат обязательному уведомлению и рассмотрению органом. Сделки ниже этих пороговых значений не подлежат подаче на контроль слияния и рассмотрению.

8. Применяются ли правила контроля за экономической концентрацией к сделкам между иностранными компаниями, совершаемым за пределами Молдове?

Да, правила контроля за слияниями в Молдове применяются к сделкам между иностранными компаниями (foreign-to-foreign transactions), если эти сделки оказывают или могут оказать влияние на конкуренцию на рынке Молдовы. Это означает, что даже если обе компании зарегистрированы за пределами Молдовы, но их деятельность затрагивает молдавский рынок, они обязаны уведомить Совет по конкуренции Молдовы и получить его одобрение, если сделка превышает установленные пороговые значения.

9. Существуют ли особые правила контроля за экономической концентрацией, касающиеся пороговых значений (например, особые пороговые значения уведомления о контроле за экономической концентрацией в конкретных секторах; различные правила расчета оборота для конкретных секторов таких, как банки, страховые компании или розничная торговля, особые правила, касающиеся иностранных субсидий, компаний и т.д.)?

В Молдове нет специальных правил контроля слияний, которые изменяют пороговые значения уведомления для конкретных секторов или отраслей, таких как банки, страхование или розничная торговля. Общие пороговые значения применяются ко всем секторам: совокупный мировой оборот в 25 миллионов молдавских леев и внутренний оборот не менее 10 миллионов молдавских леев для по крайней мере двух участвующих предприятий. Однако расчет оборота для финансовых учреждений, таких как банки и страховые компании, может следовать специфическим бухгалтерским правилам в соответствии с международными стандартами. Специальных правил, касающихся иностранных субсидий или компаний, нет.

10. Требует ли в Молдове уплата сбора за получение согласия на экономическую концентрацию; если да, то в какой момент?

Да, в Молдове требуется оплата регистрационного сбора за уведомление о слиянии. Этот сбор составляет 0,1% от годового оборота всех участвующих предприятий, полученного в Молдове, но не может превышать 75 000 молдавских леев. Сбор должен быть уплачен до подачи уведомления в Совет по конкуренции, чтобы процесс уведомления был завершен и рассмотрение сделки началось.

11. Существует ли в Молдове предельный срок подачи заявления на получение согласия на экономическую концентрацию в течение определенного периода времени после совершения конкретной сделки (например, подписания соглашения о покупке акций)?

В Молдове нет конкретного срока подачи уведомления, который требует, чтобы уведомление было подано в течение определенного периода после определенного события, например, подписания договора купли-продажи акций. Однако уведомление должно быть сделано, и одобрение получено до завершения сделки. Это означает, что стороны, участвующие в сделке, должны подать уведомление и получить разрешение от Совета по конкуренции до закрытия сделки, чтобы избежать штрафов за несоблюдение требований.

12. Какая информация и документы должны быть раскрыты или предоставлены уполномоченному органу для целей получения согласия на экономическую концентрацию?

Для получения разрешения на слияние в Молдове необходимо предоставить следующие сведения и документы в Совет по конкуренции:

Форма уведомления: Заполненная форма с информацией о сторонах, характере сделки и ее обосновании.

Корпоративная информация: Имена, адреса и контактные данные сторон.

Детали сделки: Описание сделки, включая тип концентрации и способ приобретения контроля.

Информация о рынке: Данные о затрагиваемых рынках, включая доли рынка и конкурентные условия.

Финансовые данные: Обороты участвующих сторон.

Поддерживающие документы: Копии соглашений по сделке, годовые отчеты и соответствующие исследования или анализы.

Все документы должны быть представлены в формате, требуемом Советом по конкуренции, и любая дополнительная информация или разъяснения, запрошенные Советом, также должны быть предоставлены.

13. Каковы сроки, в течение которых уполномоченный орган должен принять решение о согласии на экономическую концентрацию? Доступны ли какие-либо ускоренные или упрощенные процедуры?

В Молдове сроки, в течение которых Совет по конкуренции должен принять решение о разрешении на слияние, следующие:

Фаза I: Совет имеет до 30 рабочих дней с момента получения полного уведомления для принятия решения.

Фаза II: Если необходима углубленная проверка, Совет может продлить срок рассмотрения до 90 рабочих дней.

Ускоренные процедуры:

Доступна упрощенная процедура для сделок с минимальным воздействием на конкуренцию, которая сокращает время рассмотрения и объем необходимых документов.

Эти процедуры направлены на более быстрое и эффективное рассмотрение менее сложных сделок.

14. Какие штрафные санкции могут быть наложены за неподачу или несвоевременную подачу заявления на получение согласия на экономическую концентрацию?

В Молдове штрафы за "неуведомление" или "позднее уведомление" о слиянии включают:

Штрафы: Компании могут быть оштрафованы на сумму до 5% от их общего годового оборота за неуведомление о подлежащей уведомлению экономической концентрации.

Аннулирование сделки: Совет по конкуренции может приказать отменить или расторгнуть сделку.

Юридические последствия: Дополнительные юридические последствия могут включать потенциальные иски о возмещении ущерба от затронутых сторон.

Эти меры обеспечивают соблюдение режима контроля слияний и предотвращают обход обязательных уведомлений.

15. Были ли какие-либо недавние изменения в отношении режима контроля за слияниями в Молдове?

Да, в Молдове произошли недавние изменения в режиме контроля слияний. В июле 2023 года были внесены значительные поправки в Закон о конкуренции, которые приблизили его к стандартам ЕС. Эти изменения включают увеличение максимальных штрафов за нарушения, введение новых средств правовой защиты, расширение полномочий по инспекциям у Совета по конкуренции и прямое применение принципов и прецедентного права ЕС. Также были изменены пороговые значения для обязательного уведомления о концентрациях, чтобы отражать более высокие обороты компаний.

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