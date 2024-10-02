1. Действует ли в Кыргызстане обязательный контроль за экономической концентрацией?

Да.

2. Какой государственный орган отвечает за режим контроля за слияниями в Кыргызстане?

Служба антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики

3. Каково определение "экономической концентрации"?

Экономическая концентрация – сделки, иные действия хозяйствующего субъекта, осуществление которых оказывает влияние на состояние конкуренции

4. Требуется ли подача документов до завершения сделки или после него?

Требуется подача документов до завершения сделки.

5. Основные виды экономической концентрации, подпадающие под контроль в Кыргызстане.

1) реорганизация путем слияния, присоединения, преобразования хозяйственных обществ (их объединений);

2) создание хозяйственных обществ, более 5% акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежит государству;

3) создание хозяйственных обществ, участниками которых являются аффилированные лица и (или) группа лиц;

4) создание, ликвидация и реорганизация в форме слияния и присоединения государственных и муниципальных предприятий.

Хозяйствующие субъекты, принимающие решения о создании, ликвидации и реорганизации путем слияния, присоединения, преобразования, в случаях, предусмотренных выше, обязаны получить согласие антимонопольного органа.

Помимо этого, приобретение хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение, акций (долей в уставном капитале) другого хозяйствующего субъекта, работающего на рынке того же товара, а также покупка любым юридическим лицом или гражданином контрольного пакета акций (долей в уставном капитале) хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение, осуществляются с предварительного согласия антимонопольного органа.

6. Каковы пороговые значения, влекущие необходимость подачи заявления на получение согласия на экономическую концентрацию?

См. ответ на вопрос 5 выше.

Некоторые пороговые значения указаны выше, а некоторые - нет. Это говорит о том, что порог очень низкий и сам факт экономической концентрации является основанием для подачи заявления о контроле за слияниями.

7. Имеет ли уполномоченный орган право по своему усмотрению проверять сделки, которые не превосходят пороговые значения?

Нет.

8. Применяются ли правила контроля за экономической концентрацией к сделкам между иностранными компаниями, совершаемым за пределами Кыргызстане?

Нет.

9. Существуют ли особые правила контроля за экономической концентрацией, касающиеся пороговых значений (например, особые пороговые значения уведомления о контроле за экономической концентрацией в конкретных секторах; различные правила расчета оборота для конкретных секторов таких, как банки, страховые компании или розничная торговля, особые правила, касающиеся иностранных субсидий, компаний и т.д.)?

Нет, не существует никаких специальных правил по контролю за экономической концентрацией, кроме тех, что указаны в нашем ответе на вопрос 5 выше.

10. Требует ли в Кыргызстане уплата сбора за получение согласия на экономическую концентрацию; если да, то в какой момент?

Нет.

11. Существует ли в Кыргызстане предельный срок подачи заявления на получение согласия на экономическую концентрацию в течение определенного периода времени после совершения конкретной сделки (например, подписания соглашения о покупке акций)?

Заявление и все документы для подачи в антимонопольный орган о контроле за слияниями подаются до регистрации хозяйствующего субъекта и/или регистрации сделок в соответствующих государственных органах Кыргызской Республики.

Днем подачи заявления в антимонопольный орган считается день получения всех необходимых документов.

12. Какая информация и документы должны быть раскрыты или предоставлены уполномоченному органу для целей получения согласия на экономическую концентрацию?

Документы, приложенные к ходатайству, должны быть достоверными и полными, представлены в виде подлинника или в форме надлежащим образом заверенной копии.

Информация, составляющая коммерческую тайну, предоставляется с обязательной пометкой "конфиденциально".

Ходатайство должно содержать:

1) информацию о заявителе:

для юридических лиц - наименование юридического лица и его местонахождение, фамилия, имя, отчество руководителя, номер телефона и номер факса;

для физических лиц - фамилия, имя, отчество, место жительства, номер телефона. Прилагается копия документа, удостоверяющего личность;

для лица, уполномоченного выступать и представлять интересы лица (заявителя) - фамилия, имя, отчество, место жительства, номер телефона, доверенность, удостоверяющая полномочия представителя;

2) информацию о предмете действий, подлежащих государственному контролю, согласно пункту 1 настоящих Правил;

3) к ходатайству заявитель прилагает следующие документы:

при реорганизации путем слияния, присоединения хозяйствующих субъектов (их объединений), при слиянии, присоединении государственных и муниципальных предприятий:

- информация о цели слияния и/или присоединения хозяйствующих субъектов (их объединений), слияния, присоединения государственных и муниципальных предприятий;

- копии учредительных документов и свидетельства о регистрации;

- копии решений участников каждого хозяйствующего субъекта о реорганизации в форме слияния и/или присоединения;

- план слияния и/или присоединения с указанием планируемых изменений в деятельности юридического лица после слияния и/или присоединения;

- бухгалтерский баланс, финансово-экономические показатели за последний отчетный период;

- сведения об основных видах деятельности, информация об объеме производства и реализации товаров, экспорта и импорта товаров в Кыргызскую Республику, производимых и реализуемых реорганизуемыми хозяйствующими субъектами в течение двух лет, предшествующих дню представления указанного ходатайства или уведомления, либо в течение срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года, с указанием кодов номенклатуры товара;

- сведения об учредителях:

для физических лиц - место работы, должность, место жительства и юридический адрес. Прилагается копия документа, удостоверяющего личность;

для юридических лиц - полное наименование, данные о регистрации, юридический и фактический адреса, контактный телефон. Прилагаются копии учредительных документов, бухгалтерский баланс.

Информация представляется по каждому хозяйствующему субъекту (их объединению) государственному и муниципальному предприятию, участвующему в реорганизации и форме слияния и/или присоединения;

при реорганизации путем преобразования хозяйствующих субъектов (их объединений):

- информация о цели преобразования хозяйствующих субъектов (их объединений);

- копии учредительных документов и свидетельства о регистрации;

- копии решений участников о реорганизации в форме преобразования;

- бухгалтерский баланс, финансово-экономические показатели за последний отчетный период;

- информация об объеме производства и реализации товаров, экспорта и импорта товаров в Кыргызскую Республику, производимых и реализуемых реорганизуемыми хозяйствующими субъектами в течение двух лет, предшествующих дню представления указанного ходатайства или уведомления, либо в течение срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года, с указанием кодов номенклатуры товара;

- сведения об учредителях:

для физических лиц - место работы, должность, место жительства и юридический адрес. Прилагается копия документа, удостоверяющего личность;

для юридических лиц - полное наименование, данные о регистрации, юридический и фактический адреса. Прилагаются копии учредительных документов, бухгалтерский баланс;

при ликвидации государственных и муниципальных предприятий необходимо указать причину ликвидации и представить полный пакет ликвидационных документов;

при приобретении хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение, акций (долей в уставном капитале) другого хозяйствующего субъекта, работающего на рынке того же товара, а также покупке любым юридическим лицом или гражданином контрольного пакета акций (долей в уставном капитале) хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение, представляются копии документов по вопросу приобретения акций (долей в уставном капитале) другого хозяйствующего субъекта и/или контрольного пакета:

- обоснование цели совершения указанных сделок;

- копии учредительных документов и свидетельства о регистрации участников сделки;

- копия согласованного сторонами проекта договора о сделке;

- информация о предполагаемой дате совершения сделки по приобретению;

- описание и оценка предполагаемой структуры собственности и контроля после завершения сделок или действий (подписания договора), в том числе оценка объема прав, приобретаемых в результате завершения сделок;

- бухгалтерский баланс за последний отчетный период;

- описание условий ведения предпринимательской деятельности после совершения сделки и описание предполагаемого воздействия сделки на конкурентоспособность товара хозяйствующего субъекта на товарном рынке;

- перечень всех видов деятельности участников сделки и информация об объеме производства и реализации товаров, экспорта и импорта товаров в Кыргызскую Республику, производимых и реализуемых хозяйствующими субъектами в течение двух лет, предшествующих дню представления указанного ходатайства или уведомления, либо в течение срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года, с указанием кодов номенклатуры товара;

при создании хозяйствующих субъектов, более пяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и создании хозяйствующих субъектов, участниками которых являются аффилированные с ними лица и/или группа лиц, также создании государственных и муниципальных предприятий представляются:

перечень аффилированных лиц и лиц, входящих в группу, на момент создания с указанием доли в уставном капитале и указанием товарного рынка, на котором указанные лица, выступающие участниками создаваемого хозяйствующего субъекта, осуществляют деятельность;

информация о действиях (путем его учреждения и/или реорганизации), при которых создается хозяйствующий субъект.

13. Каковы сроки, в течение которых уполномоченный орган должен принять решение о согласии на экономическую концентрацию? Доступны ли какие-либо ускоренные или упрощенные процедуры?

Рассмотрение ходатайств производится антимонопольным органом не позднее 10 рабочих дней с момента получения.

14. Какие штрафные санкции могут быть наложены за неподачу или несвоевременную подачу заявления на получение согласия на экономическую концентрацию?

Статья 292. Непредставление ходатайств, уведомлений (заявлений) и информации в уполномоченный орган в сфере антимонопольного регулирования

Непредставление ходатайств и уведомлений (заявлений) в уполномоченный орган в сфере антимонопольного регулирования, если представление таких ходатайств и уведомлений (заявлений) является обязательным в соответствии с антимонопольным законодательством Кыргызской Республики; представление ходатайств и уведомлений (заявлений), содержащих заведомо ложные сведения, а равно нарушение установленных антимонопольным законодательством порядка и сроков представления ходатайств и уведомлений (заявлений), информации по запросу уполномоченного органа в сфере антимонопольного регулирования - влечет наложение штрафа в размере 650 расчетных показателей.

650 расчетных показателей равны 65 000 сомов (около 780 долларов США).

15. Были ли какие-либо недавние изменения в отношении режима контроля за слияниями в Кыргызстане?

Да, в Кыргызской Республике произошли некоторые изменения, касающиеся режима контроля за слияниями.

Вот лишь некоторые из них:

Вывод Государственной антимонопольной службы из-под действия Закона Кыргызской Республики "О порядке проведения проверок хозяйствующих субъектов" с целью возложения на Антимонопольную службу регулирования отношений, связанных с монополистической деятельностью, защитой и развитием конкуренции на рынке финансовых услуг (за исключением банковских услуг).

Введение принципа экстерриториальности действий антимонопольного органа для: - выявлению горизонтальных соглашений (картелей); - осуществлению межведомственного взаимодействия антимонопольных органов; - взаимодействию антимонопольных органов при расследовании злоупотреблений иностранных хозяйствующих субъектов.

Изменение определения доминирующих компаний, а именно включение в определение доминирующих компаний "иностранных юридических лиц" с целью предотвращения нарушений антимонопольного законодательства со стороны представителей крупных иностранных компаний.

Введение государственной монополии в целях регулирования порядка и процедур проведения государственным антимонопольным органом проверок по признакам завышения потребительских цен в антиконкурентных действиях хозяйствующих субъектов, наделение антимонопольного органа полномочиями по доступу к автоматизированным базам данных (информационным системам).

Указанные изменения в настоящее время находятся на обсуждении в парламенте, принятие данных изменений возможно в сентябре-октябре 2024 года.

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