1. Действует ли в Казахстане обязательный контроль за экономической концентрацией?

Да, в Казахстане действует обязательный контроль за экономической концентрацией.

2. Какой государственный орган отвечает за режим контроля за слияниями в Казахстане?

Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.

3. Каково определение "экономической концентрации"?

Экономическая концентрация:

1) реорганизация субъекта рынка путем слияния или присоединения;

2) приобретение более 50% голосующих акций/долей в юридическом лице;

3) получение в собственность или пользование, основных производственных средств, находящихся в Казахстане, и/или нематериальных активов субъекта рынка, если балансовая стоимость имущества, составляющего предмет сделки, превышает 20% балансовой стоимости основных производственных средств и нематериальных активов такого субъекта рынка;

4) приобретение субъектом рынка прав, позволяющих давать обязательные для исполнения указания другому субъекту рынка при ведении им предпринимательской деятельности;

5) участие одних и тех же физических лиц в органах управления двух и более субъектов рынка при условии определения указанными физическими лицами в данных субъектах условий ведения их предпринимательской деятельности.

4. Требуется ли подача документов до завершения сделки или после него?

В случаях 1) и 2) выше подача документов требуется до завершения сделки.

В случаях 3) - 5) выше подача документов происходит после завершения сделки.

5. Основные виды экономической концентрации, подпадающие под контроль в Казахстане.

Наиболее распространенными видами экономической концентрации, в Казахстане являются:

1) приобретение более 50% акций в иностранной компании, имеющей дочернюю компанию в Казахстане;

2) приобретение более 50% долей участия в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью;

3) приобретение существенного производственного актива.

6. Каковы пороговые значения, влекущие необходимость подачи заявления на получение согласия на экономическую концентрацию?

Получение согласия на экономическую концентрацию необходимо в том случае, если один из показателей, указанных ниже, превышает приблиз. 80 миллионов долларов США:

1) текущая балансовая стоимость активов (a) приобретателя; (b) субъектов рынка, входящих в одну группу лиц с приобретателем; (c) компании, акции в которой приобретаются; и (d) субъектов рынка, находящихся под контролем компании, акции в которой приобретаются;

2) объем реализации товаров за предыдущий год (a) приобретателя; (b) субъектов рынка, входящих в одну группу лиц с приобретателем; (c) компании, акции в которой приобретаются; и (d) субъектов рынка, находящихся под контролем компании, акции в которой приобретаются.

7. Имеет ли уполномоченный орган право по своему усмотрению проверять сделки, которые не превосходят пороговые значения?

Нет, уполномоченный орган не вправе по своему усмотрению проверять сделки, которые не превосходят пороговые значения.

8. Применяются ли правила контроля за экономической концентрацией к сделкам между иностранными компаниями, совершаемым за пределами Казахстана?

В соответствии с пунктом 2 статьи 161 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан правила контроля за экономической концентрацией, установленные законодательством Казахстана, применяются к сделкам между иностранными компаниями, совершаемым за пределами Казахстана, в следующих случаях:

1) прямо или косвенно затрагиваются находящиеся на территории Республики Казахстан основные средства и/или нематериальные активы либо акции (доли участия в уставном капитале) субъектов рынка, имущественные или неимущественные права в отношении юридических лиц Республики Казахстан; или

2) ограничивается конкуренция в Республике Казахстан.

В частности, это означает, что полностью иностранная сделка может потребовать согласия на экономическую концентрацию в Казахстане.

9. Существуют ли особые правила контроля за экономической концентрацией, касающиеся пороговых значений (например, особые пороговые значения уведомления о контроле за экономической концентрацией в конкретных секторах; различные правила расчета оборота для конкретных секторов таких, как банки, страховые компании или розничная торговля, особые правила, касающиеся иностранных субсидий, компаний и т.д.)?

Особые пороговые значения применяются к экономической концентрации с участием финансовой организации. Согласие на экономическую концентрацию в таких случаях требуется, если стоимость активов либо величина собственного капитала финансовой организации превышает размеры, установленные в совместных приказе Агентства Республики Казахстан по защите конкуренции от 15 мая 2009 года и постановлении Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 мая 2009 года. Так, например, согласие на экономическую концентрацию с участием банка требуется в том случае, если стоимость активов банка составляет 2% и более от совокупной стоимости активов банков Казахстана, или величина собственного капитала банка составляет 2% от совокупной величины собственного капитала банков Казахстана.

10. Требует ли в Казахстане уплата сбора за получение согласия на экономическую концентрацию; если да, то в какой момент?

Уплата сбора за получение согласия на экономическую концентрацию не предусмотрена.

11. Существует ли в Казахстане предельный срок подачи заявления на получение согласия на экономическую концентрацию в течение определенного периода времени после совершения конкретной сделки (например, подписания соглашения о покупке акций)?

Если подача документов происходит до завершения сделки, то документы нужно подать до завершения сделки.

Если подача документов происходит после завершения сделки, то документы нужно подать не позднее 45 календарных дней с даты завершения сделки.

12. Какая информация и документы должны быть раскрыты или предоставлены уполномоченному органу для целей получения согласия на экономическую концентрацию?

Для целей получения согласия на экономическую концентрацию в антимонопольный орган нужно предоставить следующее:

1) сведения о предмете договора (иного документа), подтверждающего совершение сделки, сторонах, основных условиях для совершения сделки, а также стоимости сделки;

2) по приобретателю и по каждому субъекту рынка, входящему с приобретателем в одну группу лиц, осуществляющему производство, реализацию, экспорт и импорт в Казахстан товаров, аналогичных товарам или взаимозаменяемым товарам, производимым, реализуемым, экспортируемым и импортируемым субъектом рынка, акции в котором приобретаются, и субъектами рынка, находящимися под его прямым или косвенным контролем, указываются:

- для физического лица:

данные документа, удостоверяющего его личность;

сведения о гражданстве;

место жительства и юридический адрес;

- для юридического лица:

наименование, юридический и фактический адреса;

размер уставного капитала и доля участия в уставном капитале;

виды акций;

объем производства и реализации, экспорта и импорта в Казахстан товаров, аналогичных товарам или взаимозаменяемым товарам, производимым, реализуемым, экспортируемым и импортируемым субъектом рынка, акции в котором приобретаются, а также субъектами рынка, находящимися под его прямым или косвенным контролем;

3) объем производства и реализации, экспорта и импорта товаров в Казахстан субъекта рынка, акции в котором приобретаются;

4) объем производства и реализации, экспорта и импорта в Казахстан тех же или взаимозаменяемых товаров, производимых, реализуемых, экспортируемых и импортируемых субъектами рынка, находящимися под прямым или косвенным контролем субъекта рынка, акции в котором приобретаются.

Пожалуйста, обратите внимание, что документы и информация, указанные выше, предоставляются в том случае, когда экономическая концентрация совершается в форме приобретения более 50% голосующих акций/долей в юридическом лице (самый распространенный вид экономической концентрации в Казахстане). Для других видов экономической концентрации список документов и информации может незначительно отличаться.

13. Каковы сроки, в течение которых уполномоченный орган должен принять решение о согласии на экономическую концентрацию? Доступны ли какие-либо ускоренные или упрощенные процедуры?

В течение 5 рабочих дней с даты получения ходатайства антимонопольный орган обязан проверить представленные материалы на полноту и принять ходатайство к рассмотрению (либо отказать в принятии).

Срок рассмотрения ходатайства не должен превышать 15 рабочих дней с момента принятия ходатайства к рассмотрению.

Однако антимонопольный орган вправе приостанавливать рассмотрение ходатайства для целей запроса дополнительных сведений или проведения анализа состояния конкуренции на товарных рынках. Поэтому на практике срок рассмотрения ходатайства обычно составляет 3-4 месяца.

При этом в соответствии с Предпринимательским кодексом общий срок рассмотрения ходатайства с учетом приостановлений не должен превышать 12 месяцев.

14. Какие штрафные санкции могут быть наложены за неподачу или несвоевременную подачу заявления на получение согласия на экономическую концентрацию?

В случае неподачи или несвоевременной подачи заявления на получение согласия на экономическую концентрацию:

1) лицо, которое было обязано получить согласие на экономическую концентрацию (например, приобретатель), может быть оштрафовано на 1 600 МРП (5 907 200 тенге в 2024 году - приблиз. 12 000 долларов США);

2) соответствующая сделка может быть признана недействительной казахстанским судом.

15. Были ли какие-либо недавние изменения в отношении режима контроля за слияниями в Казахстане?

8 июня 2024 года были внесены изменения в Предпринимательский кодекс Республики Казахстан, упрощающие процедуру получения согласия на экономическую концентрацию. В частности, были установлены более короткие сроки для рассмотрения ходатайства и сокращен объем информации, которую необходимо представлять в антимонопольный орган.

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