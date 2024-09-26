1. Действует ли в Азербайджане обязательный контроль за экономической концентрацией?

Законодательство Азербайджанской Республики предусматривает случаи, когда хозяйствующие субъекты, участвующие в концентрациях обязаны получать одобрение у конкурентного органа. Эти требования отражены в Кодексе о Конкуренции Азербайджанской Республики, утвержденного Законом Азербайджанской Республики № 1051-VIQ от 08 декабря 2023г. («Кодекс о Конкуренции»).

2. Какой государственный орган отвечает за режим контроля за слияниями в Азербайджане?

Государственная служба по Антимонополии и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджанской Республики.

3. Каково определение “экономической концентрации”?

Концентрация - объединение одного или нескольких хозяйствующих субъектов, отдельных их сегментов (направлений деятельности), либо приобретение хозяйствующего субъекта, его отдельных сегментов (направлений деятельности, акций, долей) и прав, либо создание совместного хозяйствующего субъекта в порядке, установленном Кодексом о конкуренции.

4. Требуется ли подача документов до завершения сделки или после него?

В случае наступления хотя бы одного из случаев, предусмотренных Кодексом о Конкуренции, до осуществления концентрации, но в зависимости от того, какой из них наступил раньше, после заключения договора о концентрации, принятия решения, объявления предложения, раскрытия намерения сделать предложение на приобретение акций (долей), а также после достижения в иной форме согласия между сторонами о концентрации в течение 30 дней подается заявление в конкурентный орган для получения согласия на концентрацию. При участии в государственных закупках, торгах и других конкурсах законодательство устанавливает правила исчисления срока.

5. Основные виды экономической концентрации, подпадающие под контроль в Азербайджане.

Хозяйствующие субъекты, участвующие в концентрации, обязаны обратиться в антимонопольный орган за согласием при следующих обстоятельствах:

один из хозяйствующих субъектов, участвующих в концентрации, занимает доминирующее положение на рынке;

если одна сторона или все стороны концентрации превышают установленные законодательством минимумы в отношении оборота сторон.

Существуют специальные условия для определения уровня воздействия потенциальных концентраций на азербайджанский рынок.

6. Каковы пороговые значения, влекущие необходимость подачи заявления на получение согласия на экономическую концентрацию?

Оборот хозяйствующего субъекта, участвующего в концентрации, или хозяйствующего субъекта, который возникнет после концентрации, превышает 25 миллионов манатов;

Общий оборот хозяйствующих субъектов, участвующих в концентрации, превышает 35 миллионов манатов;

Оборот одного из хозяйствующих субъектов, участвующих в концентрации, за последний отчетный год превышает 15 миллионов манатов внутри страны, а оборот другого хозяйствующего субъекта внутри страны за последний отчетный год превышает 5 миллионов манатов;

В случаях, когда общий оборот хозяйствующих субъектов, участвующих в концентрации, за последний отчетный год меньше размеров, установленных местным законодательством, общий оборот хозяйствующих субъектов, участвующих в концентрации, за последний отчетный год составляет более 20% от общего оборота рынка.

7. Имеет ли уполномоченный орган право по своему усмотрению проверять сделки, которые не превосходят пороговые значения?

Помимо контроля за пороговыми значениями, Антимонопольный орган сосредоточивает внимание на рассмотрении концентраций, которые приводят или могут привести к установлению или усилению доминирующего положения, тем самым ограничивая или потенциально ограничивая конкуренцию на соответствующем рынке или других рынках в стране, на всей территории страны или в определенной её части, и такие концентрации не допускаются.

Кроме того, если оборот сторон составляет меньше сумм, установленных законодательством, но более 70% этих сумм, стороны должны уведомить Антимонопольный орган в течение 30 дней с момента концентрации.

8. Применяются ли правила контроля за экономической концентрацией к сделкам между иностранными компаниями, совершаемым за пределами Азербайджана?

Антимонопольный орган Азербайджана осуществляет контроль за слияниями и поглощениями, который охватывает также сделки между иностранными компаниями, если данные сделки могут вызвать ограничение конкуренции на рынке Азербайджана.

9. Существуют ли особые правила контроля за экономической концентрацией, касающиеся пороговых значений (например, особые пороговые значения уведомления о контроле за экономической концентрацией в конкретных секторах; различные правила расчета оборота для конкретных секторов таких, как банки, страховые компании или розничная торговля, особые правила, касающиеся иностранных субсидий, компаний и т.д.)?

Когда речь идет о финансовых учреждениях, существуют специфические критерии для получения одобрения на участие в финансовых рынках, а также для расчета общего оборота и общей стоимости их активов. Эти критерии устанавливаются соответствующим органом в согласовании с Центральным банком Азербайджанской Республики и Антимонопольным органом.

10. Требует ли в Азербайджане уплата сбора за получение согласия на экономическую концентрацию; если да, то в какой момент?

Государственная пошлина взимается в размере, установленном Законом Республики Азербайджан “О государственной пошлине”, за рассмотрение заявлений, связанных со слияниями. Государственная пошлина и условия ее уплаты еще не утверждены.

11. Существует ли в Азербайджане предельный срок подачи заявления на получение согласия на экономическую концентрацию в течение определенного периода времени после совершения конкретной сделки (например, подписания соглашения о покупке акций)?

Да, Кодекс о конкуренции, устанавливает специальные сроки для обращения/уведомления антимонопольного органа в зависимости от специфики концентрации.

12. Какая информация и документы должны быть раскрыты или предоставлены уполномоченному органу для целей получения согласия на экономическую концентрацию?

Для получения одобрения Антимонопольного органа на концентрацию необходимо подать заявку в форме, утвержденной Антимонопольным органом.

Кроме заявки, должны быть предоставлены иные документы касательно концентрации.

13. Каковы сроки, в течение которых уполномоченный орган должен принять решение о согласии на экономическую концентрацию? Доступны ли какие-либо ускоренные или упрощенные процедуры?

Заявление рассматривается в течение 30 рабочих дней с даты его подачи, и по результатам рассмотрения антимонопольный орган принимает обоснованное решение. В случаях, когда требуется больше времени, для определения соответствующих обстоятельств, срок рассмотрения может быть продлен дважды на 30 рабочих дней каждый раз на основании решения антимонопольного органа.

14. Какие штрафные санкции могут быть наложены за неподачу или несвоевременную подачу заявления на получение согласия на экономическую концентрацию?

Согласно статье 77.1 Кодекса о конкуренции, финансовое взыскание в размере до 3% от общего оборота данного экономического субъекта за финансовый год, предшествующий году, в котором было принято решение антимонопольным органом, применяется к хозяйствующему субъекту, совершившему нарушение закона.

15. Были ли какие-либо недавние изменения в отношении режима контроля за слияниями в Азербайджане?

Учитывая, что Кодекс о Конкуренции вступил в силу с 1 июля 2024 года, существуют пробелы в практическом применении кодекса. В данное время часть подзаконных актов находится в разработке.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.