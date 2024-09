ARTICLE SH5053 'European Commission Issues Provisional Opinion That Company X Violates The Digital Services Act In Relation To Dark Patterns, Advertising Transparency, Etc.' AM Anderson Mori & Tomotsune More Contributor On July 12, 2024, the European Commission issued a provisional opinion against Company X (formerly Twitter, hereafter referred to as "X"), finding that the company violated the Digital Services Act...

2024年7月12日、欧州委員会はX社(旧Twitter社。以下「X」とする。)に対しダークパターン、広告の透明性、研究者のデータアクセスに関して、Digital Service Act(デジタルサービス法。以下「DSA」という。)に違反しているとする暫定見解を示した(以下「本件暫定見解」という。) 1。本件暫定見解は、国内事業者にも域外適用の可能性のあるDSAについての具体的な運用情報を得られること、近年問題意識が高まっているダークパターン規制で先行するEUの具体的な事例についての見解を明らかにするため、国内事業者にも参考になる情報を含むことから、その詳細を紹介する。 To view the full article click here Originally Published by Shojihomu Co., Ltd. The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.