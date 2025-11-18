Anwalt In Vietnam Dr. Oliver Massmann -Vietnam Neues Rechnungslegungsregime Für Unternehmen – Was Sie Wissen Müssen:

Am 27. Oktober 2025 hat das vietnamesische Finanzministerium (MOF) die Rundschreiben-Nr. 99/2025/TT-BTC veröffentlicht, das Richtlinien für das Rechnungslegungsregime...

Am 27. Oktober 2025 hat das vietnamesische Finanzministerium (MOF) die Rundschreiben-Nr. 99/2025/TT-BTC veröffentlicht, das Richtlinien für das Rechnungslegungsregime von Unternehmen enthält („Rundschreiben 99“) und offiziell das langjährige Rundschreiben Nr. 200/2014/TT-BTC („Rundschreiben 200“) sowie weitere verwandte Rundschreiben ersetzt. Rundschreiben 99 tritt am 1. Januar 2026 in Kraft und gilt für Geschäftsjahre, die an oder nach diesem Datum beginnen. Es konzentriert sich auf Finanzmanagement, Risikokontrolle und internationale Integration, um sich an die vietnamesischen Rechnungslegungsstandards (VAS) anzupassen, die sich an den International Financial Reporting Standards (IFRS) orientieren. Die wichtigsten Punkte sind:

1. Kontenrahmen (Chart of Accounts – CoA)

Statt Unternehmen wie im Rundschreiben 200 zur Einhaltung eines detaillierten Kontenrahmens zu verpflichten, bietet Rundschreiben 99 mehr Flexibilität, indem es Unternehmen erlaubt, den Kontenrahmen ihren Bedürfnissen entsprechend anzupassen. Darüber hinaus werden einige Konten aus Rundschreiben 200 abgeschafft und neue Konten eingeführt, um den IFRS-Standards zu entsprechen, z. B.:

Konto 215 – Biologische Vermögenswerte

Konto 2295 – Rückstellungen für Wertminderungen biologischer Vermögenswerte

Konto 1383 – Verbrauchssteuer (SCT) auf importierte Waren

2. Rechnungslegungswährung und Finanzberichte

Gemäß Rundschreiben 99 erhalten Unternehmen das Recht, Buchungsbelege eigenständig zu gestalten, sofern diese wahrheitsgemäß, überprüfbar und transparent sind und gemäß internen Buchhaltungsrichtlinien ausgestellt werden.

Darüber hinaus bietet Rundschreiben 99 flexiblere Regelungen zur Rechnungslegungswährung. Eine Änderung der Währung darf nur zu Beginn eines Geschäftsjahres erfolgen und muss auf dem durchschnittlichen Überweisungswechselkurs der regelmäßig genutzten Bank basieren.

Finanzberichte müssen weiterhin in Vietnamesischen Dong (VND) eingereicht werden. Zur Angleichung an die International Financial Reporting Standards (IFRS) wird die „Bilanz“ offiziell in „Vermögensübersicht“ (Statement of Financial Position) umbenannt.

Die Erläuterungen im Anhang der Finanzberichte werden deutlich erweitert und erfordern eine klare Offenlegung in Bezug auf:

die Bestimmung der Rechnungslegungswährung

die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen

Konsolidierungselemente

finanzielle Risiken

3. Anwendungsbereich

Rundschreiben 99 erweitert seinen Anwendungsbereich auf Kreditinstitute hinsichtlich ihrer nicht bankenspezifischen Geschäftsvorgänge (z. B. Sachanlagen, Vorräte), während bankenspezifische Vorgänge weiterhin unter der Leitung der Staatsbank von Vietnam stehen.

4. Abhängige Einheiten

Rundschreiben 99 ermöglicht eine flexible Dezentralisierung zwischen Muttergesellschaft und abhängigen Einheiten. Muttergesellschaften können entscheiden, ob das an abhängige Einheiten zugewiesene Kapital als Verbindlichkeit oder Eigenkapital ausgewiesen wird. Ebenso können sie wählen, ob Umsätze und Herstellungskosten für interne Transfers verbucht werden sollen oder nicht. Gleichzeitig können abhängige Einheiten entscheiden, ob sie eigene Finanzberichte erstellen, sofern das Unternehmen eine vollständige Datenkonsolidierung sicherstellt.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Dr. Oliver Massmann unter omassmann@duanemorris.com. Dr. Oliver Massmann ist Geschäftsführer von Duane Morris Vietnam LLC.

