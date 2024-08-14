ARTICLE
14 August 2024

快速实现亚太地区扩张，助力Transferz提高营收

TG
TMF Group BV

Contributor

TMF Group BV logo
TMF Group experts work from 120 offices in 80+ jurisdictions, making sure that complex administrative tasks are done right and on time. From legal set-up and oversight to regulatory filings, accounting, tax and payroll, we look after our clients’ administrative burdens so they can focus on their businesses.
Explore Firm Details
旅游科技成长企业Transferz与TMF Group开展合作，加速国际扩张计划并提高营收。
Worldwide Accounting and Audit
Person photo placeholder
Authors
To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

旅游科技

旅游科技成长企业Transferz与TMF Group开展合作，加速国际扩张计划并提高营收。

客户面临的挑战

Transferz成立于2020年，是一家快速成长的旅游科技成长企业。它与领先的旅游品牌合作，致力于提供安全、可靠、高效的机场接送服务。Transferz利用其专有的B2B平台，将150多个国家的线上旅游代理商、航空公司和旅游运营商与当地运输公司网络连接起来。"我们采用可扩展、易集成的技术解决方案，打造无缝的门到门旅行体验。"Transferz首席财务官Maarten Vrijhof表示，"我们的使命是让旅客无忧出行，并确保司机在竞争激烈的市场中获得公平的车费。"

截至2023年，Transferz已在荷兰和阿根廷设立了办事处，并正在探索亚太地区的扩张机会。领导团队决定在泰国曼谷开设办事处，以充分利用该地区的巨大潜力。Transferz制定了多个扩张目标：扩大市场份额；为客户提供全天候支持；在区域内设立实体机构，深化与当地运输公司的合作。领导团队还希望建立更紧密的办公室内合作，打造更健全的企业文化。

在成长企业界，速度至关重要。为了在竞争中保持领先，Transferz需要迅速建立泰国分支机构，但企业内部却缺乏快速、合规扩张所需的能力。

我们没有时间去了解当地的税务、会计和劳动法规，聘请一支内部团队来建立分支机构对我们来说并不具备成本效益。我们需要一个合作伙伴来为我们减轻行政负担，以便专注于发展全球业务。

Maarten Vrijhof
Transferz首席财务官

我们的解决方案

Transferz领导团队开始寻找合适的扩张合作伙伴，并在仔细评估后选择了TMF Group。"TMF Group的业务遍布全球，拥有成功在多个司法管辖区提供实体管理服务的良好业绩。"Maarten说道，"此外，它还根据我们的需求提供了量身定制的服务，这对于我们这样注重成本的成长企业而言尤为有利。"

Transferz于2023年9月与TMF Group达成合作，经过快速的引入流程，泰国分支机构于2024年1月成立。Maarten表示："我们与TMF Group的曼谷和阿姆斯特丹团队保持着密切沟通，这降低了国际扩张过程的难度。如果我们当初选择与泰国本地企业合作，语言和文化会成为非常大的障碍。"目前，Transferz曼谷团队的会计与税务、全球实体管理和薪酬管理服务均由TMF Group提供，该团队有望在未来几个月内迅速壮大。

成果

外包关键的行政服务后，Transferz收获了以下成果：

  • 亚太地区营收增长300%
  • 截至2024年第二季度，亚太地区员工增加20人
  • 节省了100多个小时的财务、法律和人力资源投入

"现在，我们的法律和合规问题得到了解决，我们可以将精力放在新商机的捕捉上。"Maarten表示，"打造一家快速增长的企业时，速度至关重要——你需要比竞争对手更快地行动以占领新业务。我们需要迅速扩大亚洲团队的规模，同时消除法律、人力资源或财务方面的障碍，避免其影响企业的发展潜力。"

关于Transferz

Transferz的总部位于阿姆斯特丹，提供领先的B2B地面运输平台解决方案。它将旅游品牌和当地转运企业连接起来，致力于为旅客提供可靠、高效和可持续的地面运输服务。Transferz的使命是为地面运输行业的各相关方带来安心。它为旅游品牌提供了期待已久的技术工具，使其能够轻松自信地管理地面运输需求，同时对所在的社区和环境产生积极影响。

1505574a.jpg

下载完整版的Transferz客户案例

在这里下载在这里下载

To view the original article click here

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Person photo placeholder
TMF Group
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More