旅游科技

旅游科技成长企业Transferz与TMF Group开展合作，加速国际扩张计划并提高营收。

客户面临的挑战

Transferz成立于2020年，是一家快速成长的旅游科技成长企业。它与领先的旅游品牌合作，致力于提供安全、可靠、高效的机场接送服务。Transferz利用其专有的B2B平台，将150多个国家的线上旅游代理商、航空公司和旅游运营商与当地运输公司网络连接起来。"我们采用可扩展、易集成的技术解决方案，打造无缝的门到门旅行体验。"Transferz首席财务官Maarten Vrijhof表示，"我们的使命是让旅客无忧出行，并确保司机在竞争激烈的市场中获得公平的车费。"

截至2023年，Transferz已在荷兰和阿根廷设立了办事处，并正在探索亚太地区的扩张机会。领导团队决定在泰国曼谷开设办事处，以充分利用该地区的巨大潜力。Transferz制定了多个扩张目标：扩大市场份额；为客户提供全天候支持；在区域内设立实体机构，深化与当地运输公司的合作。领导团队还希望建立更紧密的办公室内合作，打造更健全的企业文化。

在成长企业界，速度至关重要。为了在竞争中保持领先，Transferz需要迅速建立泰国分支机构，但企业内部却缺乏快速、合规扩张所需的能力。

我们没有时间去了解当地的税务、会计和劳动法规，聘请一支内部团队来建立分支机构对我们来说并不具备成本效益。我们需要一个合作伙伴来为我们减轻行政负担，以便专注于发展全球业务。 Maarten Vrijhof

Transferz首席财务官

我们的解决方案

Transferz领导团队开始寻找合适的扩张合作伙伴，并在仔细评估后选择了TMF Group。"TMF Group的业务遍布全球，拥有成功在多个司法管辖区提供实体管理服务的良好业绩。"Maarten说道，"此外，它还根据我们的需求提供了量身定制的服务，这对于我们这样注重成本的成长企业而言尤为有利。"

Transferz于2023年9月与TMF Group达成合作，经过快速的引入流程，泰国分支机构于2024年1月成立。Maarten表示："我们与TMF Group的曼谷和阿姆斯特丹团队保持着密切沟通，这降低了国际扩张过程的难度。如果我们当初选择与泰国本地企业合作，语言和文化会成为非常大的障碍。"目前，Transferz曼谷团队的会计与税务、全球实体管理和薪酬管理服务均由TMF Group提供，该团队有望在未来几个月内迅速壮大。

成果

外包关键的行政服务后，Transferz收获了以下成果：

亚太地区营收增长300%

截至2024年第二季度，亚太地区员工增加20人

节省了100多个小时的财务、法律和人力资源投入

"现在，我们的法律和合规问题得到了解决，我们可以将精力放在新商机的捕捉上。"Maarten表示，"打造一家快速增长的企业时，速度至关重要——你需要比竞争对手更快地行动以占领新业务。我们需要迅速扩大亚洲团队的规模，同时消除法律、人力资源或财务方面的障碍，避免其影响企业的发展潜力。"

关于Transferz

Transferz的总部位于阿姆斯特丹，提供领先的B2B地面运输平台解决方案。它将旅游品牌和当地转运企业连接起来，致力于为旅客提供可靠、高效和可持续的地面运输服务。Transferz的使命是为地面运输行业的各相关方带来安心。它为旅游品牌提供了期待已久的技术工具，使其能够轻松自信地管理地面运输需求，同时对所在的社区和环境产生积极影响。

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