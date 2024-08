A Rápida Expansão Na Ásia-Pacífico Ajuda A Transferz A Aumentar Sua Receita

A Transferz, uma empresa de travel tech em expansão, contratou a TMF Group para acelerar seus planos de expansão global e aumentar a receita.

O desafio

Fundada em 2020, a Transferz é uma travel tech de rápido crescimento que firma parcerias com importantes marcas de viagens para fornecer transfers aeroportuários seguros, confiáveis e eficientes. Tirando proveito de sua plataforma B2B própria, a Transferz conecta agentes de viagens on-line, companhias aéreas e operadoras de turismo a uma rede selecionada de empresas locais de transfer em mais de 150 países. "Utilizamos soluções tecnológicas escalonáveis e de fácil integração para criar uma experiência de viagem door-to-door perfeita", afirma Maarten Vrijhof, CFO da Transferz. "Nossa missão é proporcionar tranquilidade aos viajantes e garantir que os motoristas recebam uma tarifa justa naquele que se tornou um mercado altamente competitivo".

Em 2023, a Transferz havia estabelecido escritórios na Holanda e na Argentina e estava explorando oportunidades de expansão na Ásia-Pacífico (APAC). O time de liderança optou por abrir um escritório em Bangkok, na Tailândia, para aproveitar o crescente potencial da região. Neste momento, havia diversos objetivos de expansão: a empresa queria aumentar sua participação no mercado; fornecer suporte 24 horas para seus clientes; e estabelecer presença física na região para fortalecer parcerias com empresas locais especializadas em transfers. Além disso, o time de liderança queria promover mais engajamento dentro do escritório e construir uma cultura empresarial mais robusta.

No mundo das expansões, a velocidade é um aspecto fundamental. Para se manter à frente dos concorrentes, a Transferz precisava criar sua filial tailandesa rapidamente, mas não possuía os recursos internos necessários para uma expansão rápida e em compliance.

Não tivemos tempo para nos familiarizarmos com as leis fiscais, contábeis e trabalhistas locais, e contratar um time interno para abrir uma loja não era uma opção rentável para nós. Precisávamos de um parceiro que pudesse aliviar a carga administrativa para que pudéssemos nos concentrar no crescimento de nossa operação global.

Maarten Vrijhof,CFO, Transferz

A solução

O time de liderança da Transferz iniciou a busca por um parceiro adequado para acompanhá-la por este processo e, após um cuidadoso processo de avaliação, escolheu a TMF Group. "A TMF Group tem presença global e um histórico comprovado de prestação bem-sucedida de serviços de gestão de entidades em diversas jurisdições", afirma Maarten. "Além disso, os serviços foram adaptados às nossas necessidades; por ser uma expansão consciente sobre os custos, este aspecto foi particularmente vantajoso para nós".

A Transferz firmou parceria com a TMF Group em setembro de 2023; após um rápido processo de integração, a filial tailandesa foi criada em janeiro de 2024. "Estávamos em constante contato com os times da TMF Group em Bangkok e Amsterdã, o que facilitou o processo de expansão internacional. Superar as barreiras linguísticas e culturais teria sido bastante desafiador se tivéssemos firmado uma parceria com uma empresa tailandesa local", afirma Maarten. A TMF Group agora presta serviços contábeis e fiscais, de gestão global de entidades e de folha de pagamento para o time Transferz em Bangkok, que deverá crescer exponencialmente nos próximos meses.

Os resultados

Ao terceirizar serviços administrativos essenciais, a Transferz alcançou os seguintes resultados:

aumento de 300% na receita na APAC

um aumento no número de funcionários na APAC: mais de 20 até o Q2 2024

mais de 100 horas de economia de tempo das funções financeira, jurídica e de RH.

"Agora que nossas questões legais e de compliance foram superadas, podemos voltar nossa atenção para a captação de novas oportunidades de negócios", afirma Maarten. "Quando você está construindo uma empresa de rápido crescimento, a velocidade é um aspecto importante – você precisa se mover mais rápido que seus concorrentes para conquistar novos negócios. Precisávamos ampliar rapidamente nosso time na Ásia e não podíamos nos dar ao luxo de enfrentar gargalos jurídicos, de RH ou financeiros – estas considerações nunca deveriam impactar o potencial de crescimento de uma empresa".

Sobre a Transferz

Sediada em Amsterdã, a Transferz é uma solução líder de plataforma de transporte B2B, conectando marcas de viagens e empresas locais especializadas em transfers para fornecer aos viajantes um serviço de transporte terrestre confiável, eficiente e sustentável. Com a missão de trazer tranquilidade a todas as partes envolvidas no setor de transporte terrestre, a Transferz fornece as ferramentas tecnológicas que as marcas

To view the original article click here.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.