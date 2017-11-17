Президент України підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень».

Реалізація норм Закону дозволить підвищити рівень якості фінансової звітності в Україні та забезпечити виконання зобов'язань України відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (Директивa 2013/34/ЕС від 26 червня 2013 року Про щорічну фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність та пов'язаних з ними звітів визначених типів компаній).

Основні нововведення:

Надаються більш широкі визначення загально вживаних термінів у відповідності до законодавства ЄС, запроваджуються нові терміни, зокрема:

консолідована фінансова звітність;

звіт про управління - документ, що містить фінансову та нефінансову інформацію щодо підприємства;

таксономія фінансової звітності - показники фінансової звітності та її елементів, які підлягають розкриттю.

Підприємства, що становлять суспільний інтерес:

підприємства - емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до біржових торгів;

банки;

страховики;

недержавні пенсійні фонди;

інші фінансові установи (крім інших фінансових установ та недержавних пенсійних фондів, що належать до мікропідприємств та малих підприємств) та підприємства, які відповідно до цього Закону належать до великих підприємств.

Класифікація підприємств

Для цілей цього Закону підприємства (крім бюджетних установ) можуть належати до мікропідприємств, малих, середніх або великих підприємств.

Категорія підприємства* Балансова вартість активів Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)



Середня кількість працівників Мікропідприємство < 350,000 Євро < 700 000 Євро не перевищує 10 осіб



Мале підприємство < 4,000 000 Євро < 8,000 000 Євро не перевищує 50 осіб



Середнє підприємство < 20,000 000 Євро < 40,000 000 Євро не перевищує 250 осіб



Велике підприємство > 20,000 000 Євро > 40,000 000 Євро понад 250 осіб





*Якщо підприємство однієї з наведених категорій за показниками річної фінансової звітності протягом двох років поспіль не відповідає наведеним критеріям, воно відноситься до відповідної категорії підприємств.

На додаток до української гривні Закон дозволяє ведення фінансової звітності в іноземній валюті.

Фінансова звітність:

1. Загальні вимоги до фінансової служби

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та збереження документів, несе керівник (-цтво) підприємством, або власник відповідно до законодавства та установчих документів.

Підприємство, що становить суспільний інтерес, зобов'язане утворити бухгалтерську службу на чолі з головним бухгалтером, до складу якої входять не менше двох осіб.

Головним бухгалтером підприємства, що становить суспільний інтерес, може бути особа, яка має повну вищу економічну освіту, стаж роботи у відповідній сфері не менше трьох років.

2. Оформлення фінансової звітності

Фінансова звітність підписується керівником (власником) підприємства та бухгалтером.

Якщо бухгалтерський облік підприємства ведеться підприємством, що провадить діяльність у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиторської діяльності, фінансову звітність підписують керівник підприємства або уповноважена особа, а також керівник підприємства, що провадить діяльність у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиторської діяльності/

Відповідальність підприємства, що провадить діяльність у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиторської діяльності, визначається законом та договором про надання бухгалтерських послуг.

Скорочена за показниками фінансова звітність:

для мікропідприємств;

малих підприємств;

непідприємницьких товариств;

представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності, (крім тих, що зобов'язані складати фінансову звітність за міжнародними стандартами).

3. Особливі вимоги до фінансової звітності

Підприємства, що контролюють інші підприємства, можуть не подавати консолідованої фінансової звітності, якщо разом із контрольованими підприємствами їхні показники на дату складання річної фінансової звітності не перевищують двох із таких критеріїв:

балансова вартість активів - до 4 мільйонів євро;

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - до 8 мільйонів євро;

середня кількість працівників - до 50 осіб.

4. Оприлюднення

надавати копії фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності – усі підприємства, за запитом юридичних та фізичних осіб у порядку, передбаченому законодавством;

оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці:

до 30 квітня, що настає за звітним періодом: підприємства, що становлять суспільний інтерес (крім великих підприємств, які не є емітентами цінних паперів); публічні акціонерні товариства; суб'єкти природних монополій на загальнодержавному ринку та підприємства, які здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення; до 1 червня року, що настає за звітним періодом: великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів; середні підприємства; інші фінансові установи, що належать до мікропідприємств та малих підприємств.



Закон набирає чинності з 1 січня 2018 року, крім положень, що стосуються оприлюднення річної фінансової звітності з аудиторським висновком на веб-сторінці великих підприємств та інших фінансових установ мікро - і малих підприємств, які набирають чинності з 1 січня 2019 року.

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