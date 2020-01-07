Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
yayımlandığı tebliğ
("Tebliğ") ile Teknoloji
Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları
Tebliği kapsamında yeni düzenlemeler yaptı.
Yapılan esaslı değişiklikler
aşağıdaki gibi özetlenebilir:
Küçük ve Orta
Büyüklükteki İşletmeler
("KOBİ") vasfı
taşıyan yatırımcı firmalar için
bağımsız değerlendirme raporunun maliyetinin,
ilgili mevzuatta öngörülen usullere göre
karşılama oranı nispetince Küçük ve
Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve
Destekleme İdaresi Başkanlığı
("KOSGEB") tarafından
karşılanacağı belirtilmiştir.
Büyük ölçekli yatırımcılar
tarafından sunulan ve Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi
Programı Değerlendirme Komitesi
("Komite") tarafından Türkiye
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
("TÜBİTAK")
Araştırma ve Geliştirme
("AR-GE") süreci desteklerinden
yararlandırılması kararlaştırılan
projeler için ise bağımsız değerlendirme
raporunun maliyetinin AR-GE süreci desteklerinin fiilen
sağlanmaya başlamasını müteakiben ilgili
mevzuatta belirlenen limitler dâhilinde TÜBİTAK
tarafından karşılanacağı
öngörülmüştür.
Komite tarafından
tanımlanacak KOSGEB destekleri için, destekten
yararlanacak KOBİ'lerin tüm ortaklarının
tüzel kişi olması hâlinde tüm
ortaklarının program başvurusundan en az bir
yıl önce kurulmuş olması şartı
aranmaya başlanmıştır.
Başvuru kapsamında
faaliyete geçecek tesiste birden çok
ürünün üretilmesi hedeflenebileceği, bu
ürünler arasından temel ürün olarak
üretilmesi planlanan ürünün
çağrı duyurusunda yer alan ürün
listesinde bulunmasının zorunlu olduğu
belirtilmiştir.
Projeye ilişkin
bağımsız inceleme raporlarında artık
projeyi inceleyen bağımsız
danışmanlık firmasının genel
görüş ve değerlendirmelerini içeren
sonuç bölümünün de bulunması
gerekmektedir.
Komite, başvuruda bulunulan
projeleri incelerken, (i) Yatırım ve işletme
dönemi faaliyetlerini sınırlı oranda
dış finansman ve devlet desteği ile
yürütebilecek mali yeterliliğe sahip bir firma
tarafından, yüksek öz kaynak finansman oranı
ile gerçekleştirilecek olma ve (ii) proje
paydaşının alım taahhüdü ile talep
bakımından desteklenmiş ve ulaşılabilir,
yeterli ve gelişen pazar potansiyeline sahip
ürünlerin üretilmesine yönelik olması
kriterlerini de göz önünde
bulunduracaktır.
Bununla birlikte
yatırımcının talebi doğrultusunda projeler
için yapılacak değerlendirme sonucunda tamamlama
vizesi aşamasındaki tespitler dikkate alınarak
diğer teşvik uygulamaları çerçevesinde
yatırım teşvik belgesi düzenlenebilecektir. Bu
belgenin uygulamasının durdurulması hâlinde
destekler durdurulacak ve varsa, fazladan sağlanan destekler
geri alınmayacaktır.
Ayrıca ilgili düzenlemenin
öncesinde başlayan süreçlerin de kapsama
alınacağı belirtilmiştir.
Tebliğ, 5 Aralık 2019 tarihli ve 30969
Sayılı Resmî Gazete'de
yayımlanmış olup yayım tarihinde
yürürlüğe girmiştir.
Tebliğ'in tam metnine bu bağlantıdan
erişebilirsiniz.
Yazı ilk olarak, Moroğlu Arseven'in iki haftada
bir yayımlanan bülteni MA | Gazette'de yer almıştır.
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