Finansal piyasaların küresel bir nitelik
kazandığı günümüzde, kurumsal kredi
ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına finansman
araçlarının çeşitlendiğini ve
sınır ötesi bir nitelik
kazandığını söylemek mümkün. Bu
durumun, rekabet hukukuna yansımalarından biri ise ilgili
pazar tanımı bakımından ortaya
çıkmaktadır. Çok taraflı kurumsal
krediler olarak da adlandırılan sendikasyon kredilerine
dair incelemelerde neden daha geniş bir ilgili pazar
tanımı gerektiğini Şahin Ardıyok ve Emin Köksal, European
Competition Law Review dergisinde yayımlanan
makalelerinde değerlendirdiler.
Sendikasyon kredileri Avrupa Komisyonu'nun gündemine
geçtiğimiz yıl hazırlanan bir rapor ile
gelmişti1 . Türk Rekabet hukuku
bakımından ise bu karşılaşma 2017
yılında Rekabet Kurulu'nun, aralarında
dünyanın en büyük uluslararası
bankalarının da bulunduğu 13 banka hakkında
verdiği kararı ile
gerçekleşmişti2 . Bu
soruşturmanın en dikkat çekici ve
eleştirilere maruz kalan noktalarından biri Kurul'un
ilgili pazar tanımını gerekli görmemesi
olmuştu. Hâlbuki pazar tanımının,
yapılacak değerlendirmelerin ürün ve
coğrafya ekseninde sınırlarını belirlemesi
sebebiyle, rekabet analizinin vazgeçilmez unsurlarından
biri olduğu açıktır. Bu yönüyle,
olması gerekenden daha dar bir pazar tanımı
rekabetçi baskı uygulayan ürün ve
coğrafyaları ihmal ederken, olması gerekenden daha
geniş bir pazar tanımı ise rekabete aykırı
davranışların belirlenmesini engellemektedir.
Güncel uygulamalara bakıldığında,
kurumsal finansman için sendikasyon kredilerinin önemli
bir kaynak haline geldiğini görmekteyiz. Sendikasyon
kredileri, birden çok borç verenin birlikte finanse
etmek üzere anlaştığı çok
taraflı kredileri temsil eden genel bir kavram olup
ayrıca, borç alanın sendikasyon üyelerini
kendisinin seçtiği kulüp kredilerini de
kapsamaktadır. İlgili makalede, bu krediler
bakımından pazar tanımının
değerlendirilmesi için temel iki araç olarak,
hem sanayi iktisadı literatüründe hem de rekabet
otoritelerinin kılavuzlarında yer alan, talep ve arz
ikamesi kullanılarak iki ana eksende – ürün ve
coğrafya – pazarın doğru bir şekilde
tanımlanmasına yarayacak tespitlere yer verilmektedir. Bu
bağlamda, talep tarafları bakımından,
sendikasyon kredileri üzerinde rekabetçi baskı
yaratacak diğer finansal ürünlerin
varlığına dikkat çekilerek şirket
bonoları ve orta vadeli senetler gibi belli kurumsal finansman
araçlarının işletmeler için
sendikasyon kredilerinin doğrudan ikamesi olduğuna
işaret edilmektedir. Ayrıca, resmin arz
tarafını temsil eden bankaların da diğer
kurumsal krediler ile sendikasyon kredilerini yakın ikame
olarak gördükleri vurgulanmaktadır. Öte yandan,
sendikasyon kredilerinde borç alma ve borç verme
işlemlerinin ülke sınırlarının
ötesinde, uluslararası bir boyutu olduğu da
değerlendirilmektedir. Dolayısıyla söz konusu
tespitlerden yola çıkılarak, sendikasyon
kredilerinin diğer kurumsal finansman araçlarından
bağımsız bir pazar olarak tanımlanmaması
gerektiği ve uluslararası niteliği de göz
önüne alınarak ilgili pazar tanımının
ulusal sınırlar ile
sınırlandırılamayacağı
belirtilmektedir.
İlgili makalenin referansını ve özetinin
erişim linkini aşağıda bulabilirsiniz:
In certain recent decisions the Turkish Competition Board considered WhatsApp correspondence as evidence of anticompetitive conduct.
Some comments from our readers… “The articles are extremely timely and highly applicable” “I often find critical information not available elsewhere” “As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”